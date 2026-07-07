Editorial: Duelo por encargo: “Hay más gente buena, que mala”

Valentina Correa es una mujer extraordinaria, capaz de perdonar y amar, con una resiliencia digna de imitar. Ha sabido reinventarse, sanar y, al mismo tiempo, enseñarnos una lección de vida, dejando un gran legado a través de su libro “Duelo por encargo”.

Ella es hija del empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario en su propia casa en el sector de Bosques de Montemar, en Concón. Los hechos acontecieron el 18 de mayo de 2020, convirtiéndose en uno de los casos de homicidio por encargo más impactantes del país. Correa era dueño de unos terrenos ubicados en la comuna de Quilpué; en septiembre de 2019, el empresario había presentado una demanda de comodato precario contra Renato López Fuentes, quien ocupaba ilegalmente dicha propiedad a través de una sociedad de rellenos, según datos del Poder Judicial.

Esa fatídica mañana, cerca de las 9:30 horas, un hombre con acento extranjero llamó al citófono de la casa de la familia. En ese momento Alejandro no salió. Minutos más tarde, mientras se encontraba conversando con un amigo en la reja de su propiedad, se acercó un hombre encapuchado. El agresor le propinó dos disparos a quemarropa —uno de ellos en la cabeza—, causándole heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte siete horas más tarde, tras ser trasladado a un centro médico. El amigo que estaba a su lado resultó ileso.

Tres días después, la policía detuvo a Víctor Gutiérrez Londoño, alias el “Parce”, un ciudadano colombiano que se encontraba de forma irregular en Chile y que confesó haber cometido el crimen por encargo, previo pago de 5 millones de pesos. En abril de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó las sentencias definitivas en el llamado "Caso del Sicario de Concón".

Pero detrás de esta crónica policial hay una familia que quedó destrozada. En su libro, Valentina busca también rendir un reconocimiento a su padre. En estas páginas se plasma la historia de su familia y cómo ella define a su progenitor: “un hombre bueno, que tuvo la mala fortuna de encontrarse con un hombre malo”.

"Tuvimos que recorrer un largo camino y puedo decir, después de recorrer ese camino muy complejo de enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, la maldad más profunda, terminar con la convicción de que hay más gente buena que mala. Eso es lo que me deja el libro a mí", dice Valentina. Con esto nos entrega otro legado: el saber perdonar y sanar.

Sin embargo, Valentina también devela en su libro su relación con la principal autoridad de la zona: el Gobernador Regional. Ella cuestiona el estándar ético de Rodrigo Mundaca tras presentarle un proyecto de viviendas sociales a realizarse, justamente, en el mismo terreno por el cual su padre fue asesinado.

Ella cuenta cómo la autoridad se mostró entusiasta en un principio: visitó el lugar y se reunió con ella. Sin embargo, "después de ese día, el gobernador desapareció. Mensajes, correos, llamadas sin respuesta. Hablé con personas de su equipo y simplemente no tuve respuesta. Fue desilusionante, porque él se había mostrado entusiasta, él insistió en avanzar, y luego simplemente desapareció". Este es, sin duda, el otro dolor de la familia Correa; esta vez, generado por el hombre más votado de la región. Un sufrimiento que nadie encargó, pero que se suma al duelo que hasta hoy acompaña a este hogar. Una familia que, cada vez que se reúne, siente una ausencia marcada, pero que a pesar de todo prefiere resumir la vida de una sola forma: en este mundo “hay más gente buena que mala”, mientras que en la política existen autoridades éticas y otras que solo están para las cámaras, las fotos y los aplausos.