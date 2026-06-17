Editorial: ¿Dónde están los al menos 200 niños y niñas haitianos que ingresaron al país?

Un informe de la Contraloría develó una situación que nos debe ocupar no solo como país, sino como sociedad en general: el paradero de al menos 200 niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que ingresaron a Chile y cuyo destino actual las autoridades desconocen por completo.

El informe detectó un ingreso masivo de menores que llegaron al país en vuelos chárter autorizados por el Gobierno de Gabriel Boric bajo el concepto de reunificación familiar. Esto implicaba que se buscaba que niños y niñas se reencontraran en Chile con sus parientes; sin embargo, no existe certeza alguna de que este propósito se haya cumplido.

Fue la unidad de investigación de Radio Bío-Bío el primer medio en dar a conocer esta situación, tras una denuncia del entonces diputado de la UDI Juan Fuenzalida. El modus operandi consistía en que, en variados vuelos llegados a Santiago, viajaban niños acompañados por adultos cuya relación o parentesco no fue verificado por las autoridades competentes.

El informe muestra que, de 366 personas que ingresaron en vuelos no regulares a nuestro país desde Haití, al menos 333 correspondían a menores de edad. No solo se trató de un flujo masivo, sino que este estuvo compuesto en su gran mayoría por niños, niñas y adolescentes.

La auditoría realizada por la Contraloría arrojó que no existió una validación efectiva del adulto responsable que acompañaba a los menores, ni durante el viaje ni al momento del ingreso al país. Además, la investigación reveló datos preocupantes, como el hecho de que muchas veces se repetía la misma figura del adulto responsable de estos menores en varios vuelos.

¿Quién era esa persona y por qué tenía tantos niños bajo su tutela o cuidado?

El escenario era tan dantesco como preocupante. Muchos vuelos parecían verdaderos viajes de estudio, con una alta cantidad de menores y pocos adultos a cargo, pero nadie verificó nada. ¿Dónde están esos niños y niñas ahora?

Las pruebas de que algo no marcha bien son tan evidentes que incluso se registran ingresos de menores cuyos padres figuran como fallecidos. El informe describe un cuadro de profunda desarticulación entre las instituciones encargadas del control migratorio y la protección de la infancia. En esta línea, las responsabilidades apuntan al Servicio Nacional de Migraciones, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Subsecretaría de la Niñez.

Hoy ya se habla abiertamente de tráfico de menores. Estamos ante niños y niñas que podrían estar en un escenario de desprotección total; desconocemos su paradero y tampoco sabemos el fin que se esconde tras tamaña operación. La cifra de 200 menores podría crecer de sobremanera: si se revisan los datos de años anteriores, se observa que entre 2022 y 2025 se autorizó el ingreso de 16.400 niños. ¿A dónde vamos a llegar? Esto es una verdadera debacle que no solo se debe ocupar como noticia o información, sino interpelarnos profundamente como sociedad. ¿Cómo pudieron fallar tantos sistemas de control?

Chile puede ser hoy el escenario de uno de los mayores escándalos en torno al cuidado de la infancia. Ayer fueron nuestros propios niños los que no cuidamos; hoy tenemos un problema internacional no menor. Esperamos el rápido actuar de la justicia para esclarecer dónde están estos niños que llegaron en vuelos chárter a nuestro país.