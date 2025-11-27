Editorial: ¿Dónde está María Ercira?

El 12 de mayo del 2024, una familia llegaba almorzar hasta el conocido restaurant Fundo Las Tortolas en Limache. Era el festejo del día de las madres, la invitada de honor de esa velada era la señora María Ercira, una madre y abuela de 86 años de edad que se levantó al baño en la mitad del almuerzo y nunca más volvió.

Parece la trama de una película de terror. Es eso justamente lo que ha vivido esta familia que, casi un año y medio después, no sabe qué pasó aquel mediodía. Los minutos posteriores a su desaparición se han vuelto eternos tras más de 18 meses de investigación policial que no han dado resultado.

¿Dónde está María Ercira? Es un misterio total. Cámaras de seguridad que se borraron, empleados que guardan silencio, teléfonos que no son encontrados, y una dueña que extraña y misteriosamente se fue del país tras el episodio.

¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se quiere esonder? Son respuestas que no se encuentran y que dejan al descubierto uno de los enigmas policiales y judiciales más grande de los últimos años en nuestra región de Valparaíso.

Todo sucedió en Limache. Un pueblo chico, una ciudad pequeña, donde parece que todos se conocen y que las influencias pesan. Por el lado de la familia han hecho de todo, no es menor que uno de los mejores abogados de la plaza y del país como Juan Carlos Manríquez esté detrás de este caso. Pero los enigmas sobrepasan cualquier trama del más fatídico thriller de la pantalla chica.

La evidencia recolectada en el caso no calza. La defensa ha pedido inumerables acciones que no se han cumplido. No sabemos si se trata de una brutal ineficiencia de las policías, o de un trafico de influencias que algo intenta ocultar.

El caso de la desaparición de María Ercira hoy sobrepasa todo tipo de hipótesis. Ya parece que nada es descartarble. Cómo puede desaprecer una persona en un restaurante y nadie saber 18 meses después qué pasó con ella.

No se trata de un caso menor, se trata de, quizás, la voz de alerta de millones de otros casos de similares características que no han tenido la cobertura mediática de este caso. Cuántas personas desaprecen a dairio en nuestro país y que no se les conoce el rastro. Cuánta injusticia se esconde. Cuánta inoperancia. Cuánto puede valer el tráfico de influencias. Todas son aseveraciones e incógnitas que no encuentran respuestas.

Este caso simboliza lo que muchas veces la sociedad no se explica. Cuanta necesidad de justicia tenemos en el país. Mientras vemos que juezas y jueces del Poder Judicial son cuestionados por diferentes delitos cuando son ellos los que justamente deberían impartit justicia. ¿Quién ganó con la desaparición de María Ercira? ¿A quién se intenta proteger? No lo sabemos y queremos saberlo. Simplemente necesitamos saber. ¿Dónde está y qué le pasó a María Ercira?