Editorial: Cuatro finales para una sola historia: ¿Quién nos gobernará desde marzo próximo?

Son 4 los escenarios posibles que este domingo podrían desarrollarse tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. En tres de ellos podremos dar de ganador a José Antonio Kast, el más probable vencedor de la contienda, pero también pondremos un cuarto en donde, pese a todo pronóstico, pueda ganar Jeannette Jara. Bueno, si Chile le gano una final de la Copa América Argentina, dos veces, y nadie lo presagió ¿Por qué no ponerse en ese escenario?

Bueno, si gana Jeannette Jara, la verdad que sería un golpe a la catedra, y más que un triunfo de la carta oficialista, sería un desastre para la centro derecha y quedaría develado que solo ha existido una figura capaz de vencer genuinamente del sector, ese es Sebastián Piñera. Sería un verdadero caos, quizás lo que más se disfrute de este escenario será ver los “currículum” de cientos de personajes que lo único que han hecho estas semanas es “asegurarse un puesto” en el futuro Gobierno de Kast.

Pero, si gana Kast, no dará lo mismo cómo gane. Si el margen es estrecho, es decir que no supere el 53% de los votos válidamente emitidos, deberemos preguntarnos qué pasó y qué tan genuino es el triunfo de la derecha. En este escenario cobra fuerza la figura de Franco Parisi y su bancada del Partido de la Gente, que serán la “niña bonita” del Congreso por los próximos 4 años. Una victoria de este tipo pondría en duda también la fortaleza del “gran bloque de derecha” donde se pretende sumar Chile Vamos, Demócratas y Amarillo.

Si el triunfo va entre el 55 y el 58% por parte de José Antonio, la cierto que es más cómoda. No sería sorpresa, pero tampoco sería sorprendente. Lo cierto es que este es el escenario mínimo que se espera luego de estar 12 años en campaña para llegar a La Moneda. Si no logras conquistar al menos el 55% de los votos, la verdad que no hay mucho que hablar de liderazgo.

El verdadero triunfo, sin duda, será rozar o pasar el 60% de los votos válidamente emitidos. Eso sería ganar de verdad. Esto no solo validaría a Republicanos, sino a toda la derecha. Le va a generar una solidez de entrada que podría ser muy fructífera para llegar a acuerdos en el Congreso, y avalaría con creces ese liderazgo con el que se le busca mostrar a José Antonio.

No da lo mismo cómo ganar, aunque un voto más y ya está listo, lo cierto que no solo el país está atento de lo que pase este domingo en Chile, Latinoamérica está expectante. No es lo mismo con Jara que con Kast, por ejemplo, una incursión militar norteamericana en Venezuela. No da lo mismo para Milei en Argentina, por ejemplo, quién será el líder de su país vecino por los próximos dos años de su mandato. Qué hablar del nuevo gobierno Boliviano. No olvidemos que la derecha volvió a la presidencia de ese país tras largos 20 años.

Este domingo tendremos una fiesta de la democracia sin duda, como estamos acostumbrados, pero la línea final del resultado debemos saber leerla, depende de aquello cuánto pesará realmente el poder de nuestro próximo mandataria o mandatario.