Editorial: Cuando se quiere se puede: La unanimidad del Congreso tras el “Piño” Barchiesi

Durante las últimas semanas nuestros espacios en la televisión, en la radio y en nuestra web han tocado de fondo la problemática que existe en torno al cuidado de niñas y niños por nuestro sistema de protección estatal.

Claramente las deficiencias son enormes, y día tras día las estadísticas nos van arrojando duras cifras que nos aterrizan de golpe de una realidad que, para muchos, les es indiferente. Por eso cuando vemos que existe un político al menos que se ocupe del tema y haga algo, y vemos que sus pares en forma unánime aportan con un importante grano de arena a equiparar la cancha y a generar una luz de esperanza ante este deficitario sistema, debemos destacarlo.

Se trata de la diputada Chiara Barchiesi, quien impulsó una resolución que solicita al Presidente de la República equiparar el subsidio que reciben las familias de acogida con el que actualmente se entrega a las residencias de protección.

Tenemos claro que hoy el mejor camino para el cuidado de nuestros niñas y niños es un entorno familiar. También tenemos total certeza que son las familias de acogida el camino correcto, pero faltaba justamente corregir la subvención que están recibidas.

Actualmente, las familias de acogida reciben un apoyo económico muy inferior al que se entrega a las residencias tradicionales de niñas y niños, a pesar que las familias brindan un entorno afectivo y personalizado que favorece el desarrollo integral de los niños. Esta desigualdad desincentiva su participación, en momentos donde el Estado es incapaz de dar respuesta oportuna, por eso es tan importante esta acción impulsada por la diputada Chiara Barchiesi.

Ahora lo más relevante de todo es que esta solicitud contó con el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. Es decir, todos, absolutamente todos las diputadas y diputados, independiente de su partido político, estuvieron de acuerdo y votaron a favor.

“Esta es una señal clara de que la infancia debe ser prioridad. Ya no bastan las declaraciones, necesitamos acción. La aprobación unánime de este proyecto es un paso concreto para avanzar hacia un sistema más justo y afectivo, donde el foco esté en el bienestar de los niños, no en la burocracia”, señaló Chiara Barchiesi.

Hoy la denominada líder del “Piño” Barchiesi, como coloquialmente y al estilo del académico de la lengua bautizó a la diputada el Gobernador Mundaca, no solo logró unir a todos tras un paso relevante que podrá motivar a más familias a unirse a este programa de acogida, hoy además del incentivo natural de entregar cariño, amor y protección, no estará esa carga económica que, para cualquier familia, le suma cuando llega un nuevo integrante a la casa. Esta acción equiparará la cancha y entregará esperanza a niñas y niños que tanto lo necesitan. Esto es liderazgo, esta es la política que queremos ver en nuestros parlamentarios. En esta oportunidad “el piño” Barchiesi, se llevó la unanimidad.