Editorial: Cesantía en Marga Marga: el agua es vital en Olmué y las micros nocturnas en Limache

En nuestra extensa región, que abarca de cordillera a mar, tenemos el ecosistema preciso de nuestro país; la región de Valparaíso es un Chile chiquito. Contamos con puertos, pasos fronterizos, actividad pesquera, minera, el mundo agrícola, servicios y turismo. Tenemos de todo. Por eso cuesta ver cómo la cesantía nos está golpeando como región, aunque si uno le hace doble click las cifras, nos encontramos con una dura realidad.

No se trata de que toda la región esté mal; son zonas específicas y con soluciones que podrían estar al alcance de la mano. San Antonio, por ejemplo, tiene la cesantía más baja de la zona con solo un 7,5%. Lo mismo sucede en la Provincia de San Felipe, que llega a un 7,9%. Sin embargo, en la Provincia de Marga Marga la tasa de desocupación se dispara al 11,7%.

Puranoticia.cl, a través de su señal de TV, reunió durante la mañana de este jueves a los cuatro alcaldes de la provincia. Fuimos recorriendo, paso a paso, la visión de los ediles a cargo de estas comunas; en cada uno de ellos no solo detectamos un profundo conocimiento de su territorio, sino también soluciones reales en camino, aunque no todo dependa exclusivamente de su gestión.

En Quilpué, y fiel al estilo de liderazgo de Carolina Corti, se apuesta por la integración de la mujer al campo laboral masculino en tareas específicas; para ello, el programa “Pioneras” es clave. Sin embargo, acá faltan recursos, y debería ser el Estado el que los provea.

Villa Alemana también tiene las cosas claras. La administración de Nelson Estay apostó primero al orden y a la limpieza del territorio, y hoy su trabajo se enfoca en atraer inversión. El polo comercial que se puede abrir en el sector de Peñablanca, junto a la discusión que se está dando sobre el plano regulador, genera la expectativa clara de que los números deberían mejorar. Junto con ello, es clave la experiencia y el conocimiento del territorio que posee su equipo, partiendo por César Molina, quien desde el rol de administrador trabaja codo a codo con el alcalde.

Pero lo que pasa en Olmué es distinto: la comuna está atrapada por la falta de agua, un problema que la limita de sobremanera, primero en el desarrollo agrícola, pero también en el inmobiliario. Nadie quiere construir en Olmué, por ejemplo, porque no hay agua. Esto no es nuevo; se sabe hace años, pero nada se había hecho por solucionarlo. Recién ahora, de la mano del alcalde Jorge Jil, está en camino la idea de llevar el vital elemento desde el tranque Los Aromos hasta allá. Tampoco hay claridad sobre el famoso acueducto que pasará por el lugar llevando agua a las mineras desde Quintero. El punto es que la comuna no puede esperar cinco años por una solución; esta debe generarse con urgencia. De no haber agua en Olmué, su deterioro en la calidad de vida se irá notando cada vez más.

Y lo de Limache, la verdad, es que debería solucionarse rápido. Algo muy simple solicita su alcalde, y tiene mucha razón: tener conectividad al menos hasta la una de la madrugada. Hoy, después de las 21:00 horas, Limache queda aislado en cuanto a micros. Si bien el tren llega hasta las 23:00 horas, la movilización a partir de ese momento es muy compleja y prácticamente nula. Esto es una barrera para quien vive en Limache y trabaja, por ejemplo, en Viña del Mar o Valparaíso en sistema de turnos. Literalmente, el limachino no puede volver a su casa en la noche.

Solucionar estos puntos básicos en Olmué y Limache les dará una mayor ventaja competitiva a sus habitantes a la hora de postular a un empleo. La cesantía se combate entregando opciones reales para encontrar trabajo; si no se cuenta con lo básico, como la movilización, difícilmente llegará esa solución. En Limache, al menos, la tarea es fácil de resolver. Veamos cómo se avanza.