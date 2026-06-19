Editorial: Cambia, la isla cambia: Cuba es libre… ¿Nace el comunismo 2.0?

Se abre paso al "comunismo 2.0" en la isla y se hace historia en Latinoamérica.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó esta semana un paquete de reformas que buscan liberalizar y descentralizar la economía del último bastión comunista de Latinoamérica.

En concreto, esta medida permitirá, por ejemplo, la creación de empresas privadas sin la obligación de tener al Gobierno como socio. Por otro lado, las entidades estatales se transformarán en sociedades comerciales y se eliminará la escala salarial pública en favor de acuerdos firmados a nivel de cada firma. Otro cambio relevante será el fomento a la inversión privada en el sector bancario; por primera vez, tanto los ciudadanos como las compañías particulares podrán tener cuentas en dólares. Las remesas enviadas por cubanos en el exterior, una fuente vital para muchas familias, ya no pasarán exclusivamente por el Estado y también se permitirá a privados operar las casas de cambio.

Las tierras agrícolas seguirán siendo propiedad del Estado, pero podrán ser explotadas por privados en actividades forestales, agroturísticas y de producción de tabaco mediante usufructos por un período indefinido. El sector del turismo se verá beneficiado, además, al permitir inversiones privadas y, por ende, la apertura de nuevas fuentes laborales.

Esta decisión que toma Cuba se da bajo la atenta mirada de Estados Unidos. Se trata del giro económico y social más profundo de los últimos 70 años en la isla desde la Revolución de 1959. ¿Se acabó el comunismo en Latinoamérica con esta medida?

Quizás no sea el fin del comunismo en Cuba, sino el inicio de lo que se denomina "comunismo 2.0"; el mismo que, por ejemplo, describe a China y su economía socialista de mercado. Este modelo combina un libre mercado vibrante y propiedad privada con un férreo control estatal centralizado y planificación estratégica. Una economía socialista de mercado. En este sistema, el Partido Comunista dirige el rumbo económico, priorizando la tecnología y el interés nacional por encima de la autonomía empresarial pura.

¿Podrá Cuba ser la nueva China? Hoy el comunismo ha cambiado; no solo en el gigante asiático y ahora en la isla, sino también en Chile. Las figuras de Camila Vallejo y Karol Cariola simbolizan ese nuevo rótulo, esa nueva forma de hablar de las desigualdades sociales. Con estos cambios que comenzarán en el territorio cubano no se acaba el comunismo, sino que este comenzará a mutar. No se trata de vencidos o vencedores; se trata de que toda una nación y su población, que sufría en su diario vivir, hoy se abren al mundo, a nuevas oportunidades y a otra forma de vida. Con esto se acaban las sanciones internacionales y los embargos económicos: en el fondo, Cuba es libre.

Cuba cambia. Este puede ser el gran logro de Donald Trump de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. De concretarse estas medidas, la vida de los cubanos y cubanas cambiará radicalmente y para bien. La isla es uno de los países más pobres de este lado del mundo, pero ahora comenzará a despegar; sin duda, un día histórico para el planeta y Latinoamérica. Bien por ellos, por esos ciudadanos que por años solo miraron un mundo de cuatro paredes y que hoy se abre a un sinfín de oportunidades.