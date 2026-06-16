Editorial: BBNJ, la candidatura que puede volver a poner a Valparaíso en el mapa mundial

Tres meses. Ese fue el tiempo que tuvo que pasar para que el Gobierno comprendiera algo que en Valparaíso muchos venían sosteniendo desde el primer día: que la candidatura de la Ciudad Puerto para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction en inglés; Biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales en español) no es una aspiración localista ni una bandera política circunstancial, sino una oportunidad estratégica para Chile, para la región y, especialmente, para una comuna que lleva demasiado tiempo acostumbrada a aparecer en las noticias por razones negativas.

Resulta difícil no preguntarse por qué fue necesario esperar tanto para que la administración del Presidente José Antonio Kast asumiera esta postulación como una verdadera política de Estado. La iniciativa ya estaba sobre la mesa, los argumentos eran sólidos y las ventajas evidentes. Sin embargo, recién ahora vemos una ofensiva diplomática coordinada, con embajadores llamados a movilizarse alrededor del mundo, una incipiente campaña internacional y un respaldo institucional explícito desde la Cancillería. Bienvenido sea el apoyo. Más vale tarde que nunca.

Porque lo que está en juego no es menor. Que Valparaíso se convierta en sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar significaría albergar una oficina de Naciones Unidas con membresía universal, algo inédito para América Latina. Significaría también posicionar a la ciudad como un referente global en materia de gobernanza oceánica, biodiversidad marina e investigación científica. En otras palabras, poner a Valparaíso en el mapa mundial por aquello que mejor representa su historia y su identidad: el mar.

Pero los beneficios van mucho más allá del ámbito diplomático o académico. Y es que tal como lo dijo hoy la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, la instalación de esta secretaría abriría oportunidades concretas para el turismo, la inversión, la generación de redes internacionales y el desarrollo de actividades vinculadas a la ciencia y la innovación. Traería visitantes, expertos, investigadores y organismos internacionales. Proyectaría movimiento económico y nuevas posibilidades para una ciudad que está pidiendo a gritos recuperar el dinamismo y la confianza.

Y quizás el aspecto más relevante sea otro: la imagen. Valparaíso necesita con urgencia construir un relato distinto sobre sí mismo. Durante años, la conversación pública sobre la ciudad ha estado dominada por los rayados, la basura, el deterioro urbano, el olor a orina en sus pasajes, los problemas de seguridad, las tragedias y la sensación de abandono. Son realidades que existen y que no deben ocultarse, pero tampoco pueden transformarse en la única identidad posible de una ciudad con una riqueza histórica, cultural y patrimonial incomparable.

La eventual llegada de la Secretaría del BBNJ permitiría precisamente disputar esa narrativa negativa. Sería una señal potente de que la otrora «Joya del Pacífico» puede volver a ser reconocida por su capacidad de liderazgo, por su vocación marítima, por sus universidades, por sus centros de investigación y por su aporte al desarrollo sostenible. Sería una oportunidad para demostrar que la ciudad puede mirar hacia el futuro sin renunciar a su historia.

Por eso es positivo que el Gobierno del Presidente Kast finalmente haya decidido empujar con fuerza esta candidatura. Pero ojo, que ahora corresponde que ese respaldo se traduzca en acciones concretas y permanentes. Porque si algo merece Valparaíso es dejar de ser noticia únicamente por sus problemas y comenzar a ser reconocido por sus oportunidades. La Secretaría del Acuerdo BBNJ no resolverá por sí sola los desafíos de la Ciudad Puerto, pero sí puede convertirse en un símbolo de algo que hace mucho tiempo los porteños esperan: volver a creer que Valparaíso está destinado a ser protagonista y no espectador de su propio futuro.