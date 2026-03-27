Editorial: Alza de los pasajes en la Región de Valparaíso: El golpe para el interior será tres veces mayor

En más de alguna oportunidad en esta tribuna hemos hablado de las diferencias abismantes que existen en nuestra región en relación al transporte público. Mientras el Gran Valparaíso tiene un sistema con subvención estatal con un pasaje rebajado, la zona interior de la misma queda completamente a la deriva y desprotegida. Qué mejor demostración que lo que ha sucedido este viernes en los servicios de La Calera a Viña del Mar, vía Aeropuerto y vía Troncal Sur.

El servicio de buses entre el interior y la costa es operado por las empresas Sol del Pacifico y La Porteña. Ambas no reciben ningún tipo de subvención estatal, por eso el pasaje es tan alto en comparación a lo que se cobra en Santiago o en el mismo Valparaíso.

Un boleto de Quillota a Viña del Mar hoy tuvo un alza que llegó a los $3.200 (tres mil doscientos pesos). La distancia entre ambas comunas es de apenas 48 kilómetros. La distancia de Pudahuel a La Dehesa es de aproximadamente 41 kilómetros y el pasaje entre ambos en la locomoción colectiva es de $795. La distancia de Concón a Curauma es de 38 kilómetros y el pasaje de la locomoción colectiva es de $840. Si sacamos la cuenta por kilómetro recorrido, el costo de quien vive en Concón es de $22, el de Santiago $19, pero el de Quillota es de $66, es decir, tres veces más.

Hoy, el habitante que no vive en el Gran Valparaíso y que debe ocupar locomoción colectiva será afectado tres veces más que el que está con transporte con subvención del Estado. Por eso es tan importante y relevante que el discurso regionalista vaya en la dirección de homologar la cancha y equipararla para todos. No puede haber vecinos de la región tratados de una forma y otros de otra.

Cuando los alcaldes de la región piden congelar las tarifas, es algo que solo podrían hacer en el Gran Valparaíso, pero no en Quillota, en La Ligua, en Los Andes o San Antonio. Acá la solicitud debería ir más allá y lograr ver la forma de entregar una subvención real a los habitantes del interior, que además son quienes tienen el mayor costo por kilómetro recorrido.

Las desventajas que va a tener un joven estudiante en relación con quien vive en Viña del Mar, si comparamos realidades universitarias, serán inmensas. Qué hablar del rendimiento laboral, sobre todo cuando además el servicio de buses para el interior es escaso y en las horas peak parecen verdaderas sardinas sus pasajeros.

Hoy es el momento de equipar la cancha, pero para eso hay que levantar la voz. No son las mismas realidades las de Viña del Mar que las de Quillota. Lo que pide Ripamonti se puede hacer y ayudará, pero en La Calera no sirve, ahí la tarea es generar nuevas zonas de exclusión, agrandar el círculo. ¿Por qué Santiago es toda la región Metropolitana y acá solo una parte la que recibe el subsidio? No podemos seguir haciendo diferencias. Este Gobierno ya hace distinciones. Hay chilenos con más beneficios en la capital y menos en regiones, partiendo por el congelamiento de tarifas. No hagamos lo mismo en nuestra región de lo que nos quejamos que nos hacen desde la capital.