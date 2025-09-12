Editorial: Alerta en la adjudicación “a dedo” de los recorridos de micros en Quilpué y Villa Alemana

Una cosa es ser poco eficiente, otra cosa es no tener los dedos para el piano, pero algo muy distinto es que pueda existir “corrupción” y “arreglín” en una licitación pública. ¿Qué se esconde realmente en la Seremi de Transportes de la Región de Valparaíso?

No podemos olvidar que tras conocerse que la empresa Fenur no iba a renovar su contrato de servicios por múltiples recorridos entre Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso, el Ministerio de Transportes inicio un proceso de adjudicación de estos servicios a nuevas empresas. Este terminó por cumplir el deseo del conglomerado ligado a Reinaldo Sánchez: por primera vez llevarse recorridos en el Marga Marga, algo que le había sido imposible años anteriores.

Hasta aquí todo pareciera ser miel sobre hojuelas, pero el servicio que se puso en marcha este mes de septiembre la verdad que no ha estado exento de reclamos. Primero el cambio de color de los buses, luego la calidad de las máquinas, más tarde las frecuencias, más que una protesta de vecinos por el cambio de empresa operadora del servicio, pero nada que no fuera manejable por las autoridades locales.

Pero lo publicado este viernes por Puranoticia.cl abre una arista preocupante y pone en alerta esta verdadera adjudicación a dedo de las nuevas líneas de Quilpué y Villa Alemana. Primero conocemos que el proceso no estuvo exento de problemáticas. El denunciante, que es uno de los postulantes que perdió, habla incluso que pudo haber filtraciones de las ofertas, reuniones con los empresarios que se adjudicaron los recorridos en medio del proceso, es decir una anomalía que podría llegar a develar un modus operandi extraño, por decirlo menos, en la Seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, y por ende en el Ministerio de Transportes.

Electrobuses Marga Marga S.A., empresa que denuncia el supuesto vicio que existiría en este proceso, sostiene que su oferta económica y técnica presentada fue la mejor en ambos procesos de trato directo, pero que, a pesar de ello, el seremi de Transportes de Valparaíso, Benigno Retamal, comunicó que la sociedad Inversiones Sol del Pacífico S.A. se había adjudicado la Unidad de Negocios N°16.

¿Qué está pasando realmente en la Seremi de Transportes? Es una pregunta que no le encontramos una respuesta, sobre todo cuando conocemos de una denuncia que parece tener sustento y que podría cambiar el curso de esta adjudicación.

La denuncia le muestra a este Tribunal que el Ministerio de Transportes, a través de la División de Transporte Público Regional, así como también la Seremi en Valparaíso, "han incurrido en una serie de actuaciones irregulares, ilegales y arbitrarias, que devinieron en la emisión del Oficio N° 24454/2025 DTPR, actuaciones que necesariamente nos hacen llevar a concluir que la demanda ha incurrido en una vulneración flagrante a principios y leyes que sustentan las licitaciones públicas, siendo necesario que este Honorable Tribunal se pronuncie al respecto y resuelva lo que en derecho corresponda".

Una alerta que pone en jaque nuevamente la operatividad de una nefasta Seremía de Transportes, que no ha sido capaz ni dar el ancho en el manejo de la crisis del transporte que se vive en nuestras comunas.