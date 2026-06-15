Editorial: Alerta de paros: micros, portuarios y pescadores a punto de agotar la paciencia

Una verdadera tormenta perfecta puede caer en los próximos días en nuestra capital regional. Valparaíso corre el riesgo de ser el epicentro del descontento de tres gremios relevantes para el normal desarrollo económico de toda nuestra región y el país.

Los micreros están en pie de guerra. Empresarios grandes y chicos han estirado el elástico de la paciencia con el actual Gobierno. Primero, se llevaron un golpe no menor con el alza de los combustibles y, luego, han debido esperar más de 100 días para que se regularicen los pagos de los llamados subsidios estatales; montos que, simplemente, no les están pagando.

Por el lado de los portuarios, las promesas incumplidas del Estado con el gremio son múltiples. Lo que más preocupa es que los nuevos interlocutores a cargo de las empresas portuarias estatales poco o nada saben de aquello, al ser verdaderos protegidos del mundo político que llegan a ese lugar por ser el amigo de alguien. No responden a un carácter técnico que podría, justamente, dar una mayor certeza a la problemática.

Por último, tenemos a los pescadores, quienes viven una problemática donde pocos entienden hacia dónde debe caminar la solución. Mientras el Gobierno de Kast, con una desconexión total, les entregó un bono de 100 mil pesos en combustibles, lo cierto es que este no llega a los hombres que salen a la mar todos los días, sino a los dueños de las lanchas, que no son las mismas personas.

En el mundo de las micros, de los portuarios y de los pescadores existe un común denominador: hay que tener calle para entender su problemática. En el caso de las micros, el tema no se acaba con pagarles el subsidio que se les adeuda; sino que acá, se tapa cómo los mismos empresarios no han cumplido con un servicio de calidad, se les tapa cómo no son capaces de generar un sueldo digno a sus choferes y cómo siguen con la modalidad del corte de boleto.

En los portuarios es algo similar. El no saber la calle del hombre de puerto y el no entender sus necesidades es el principal escollo para encontrar las soluciones, dentro de un mundo que pocos logran interpretar. ¡Qué hablar de los pescadores! Su solución pasa por entender su negocio y su realidad; en resumen, nuevamente nos encontramos con aquel concepto que denominamos “tener calle”.

Mientras este Gobierno no logre esa conexión con la “calle” o no coloque gente que tenga características de este tipo, no podrá darle solución a temáticas que pueden transformarse en un verdadero dolor de cabeza. La locomoción colectiva es una de las falencias más graves de nuestra región y el problema no se soluciona solo pagando al día el subsidio. El mundo portuario debe resolver qué hará con el futuro de Valparaíso y San Antonio primero; por el lado de los pescadores, debemos elevar la discusión y resolver cómo transformamos a este gremio en una megacooperativa capaz de internacionalizarse con la exportación de productos del mar.

Esperemos que estos conflictos no se utilicen políticamente en contra de un Gobierno al que le ha costado muchísimo esa conexión con la calle, con la gente común, con la gente de a pie. Nadie duda de las buenas intenciones, pero para estos gremios esto no es suficiente: ya le han prometido todo, ahora hay que cumplirles.