Editorial: ¿A quién le creemos: al presidente José Antonio Kast o al ministro de Hacienda Jorge Quiroz?

Un solo Chile, pero dos visiones distintas. Lo que es extraño es que, de ambas posturas, una sea la del propio Presidente de la República y la otra de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y que aquella diferencia esté en cómo describen el momento económico que vive el país.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una extensa entrevista este fin de semana en el diario La Tercera, dejó en claro que en Chile “no hay visos de recesión”. El secretario de Estado minimizó la posibilidad de una recesión técnica, pese a que el país acumula cinco meses consecutivos con el Imacec en terreno negativo.

“Lo que pasó en los meses anteriores fue anunciado por el IVA. Ese mismo IVA, con las cifras que tenemos de junio, nos dice que junio va a tener una cifra de Imacec positiva. Entonces, junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción”, afirmó la autoridad.

La otra versión del momento económico la había entregado el propio presidente José Antonio Kast solo unas horas antes de ese dictamen, ya fuera durante su gira por Paraguay y Uruguay o en la misma Moneda cuando afirmó: “Chile vive hoy una urgencia”, agregando que el país enfrenta “una especie de estancamiento estructural”.

También habló de una “enfermedad económica” para describir el complejo escenario que atraviesa la nación, marcado por débiles cifras de crecimiento y empleo. Debemos recordar que los números actuales del desempleo en Chile son los más elevados de los últimos cinco años, y que nuestra región de Valparaíso es la que tiene uno de los peores KPI a nivel país.

Pero entrando de lleno al concepto del Imacec: mientras Quiroz sostiene que lo peor ya pasó y que en junio deberíamos tener números en azul, el mandatario afirma que Chile “hoy pasa por un momento complejo en términos de Imacec”. “Hemos conocido recién cifras que prenden más de una luz de alerta”, reflexionó. ¿Por qué Kast no nos dijo lo mismo que su ministro?

El análisis del Presidente es cauto; una visión sombría que coincide con la de los expertos. Sin embargo, por otro lado, Quiroz apuesta a que ahora se dará un giro positivo debido a su megarreforma.

Lo que está claro es que hoy nuestras mujeres son las que más están sufriendo: son las primeras víctimas de la inseguridad y, además, a quienes más les cuesta encontrar trabajo. Por otra parte, la desconexión del Gobierno y sus ministros —lo que hemos denominado “la falta de calle”— no solo genera ese 60% de desaprobación a la gestión presidencial, sino que también revela, con mucha preocupación, que no se sabe cómo avanzar para salir del problema.

Mientras el mandatario se muestra cauto y frío, su ministro insiste en que lo peor ya pasó: “Les tengo una buena noticia. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión”. Frente a esto, ¿a quién le creemos: al Presidente, al Ministro o a ninguno de los dos?