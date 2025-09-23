Concón: ¿El nuevo centro estratégico de la Región de Valparaíso?

Durante años las comunas de Valparaíso y Viña del Mar fueron conocidas como los centros urbanos naturales de la región, no solo por las casas matrices de las principales empresas regionales, sino que además por la ubicación de universidades, oficinas públicas y la gran cantidad de población flotante que circula a diario.

Poco a poco esta realidad ha ido cambiando. No solo le pasó a nuestra región, también a la Región Metropolitana. Hoy una comuna joven como lo es Concón ha ido ganando un posicionamiento estratégico en la Región. Tiene rápida conectividad con Valparaíso y Viña del Mar, acceso rápido hacia los puertos de Quintero y San Antonio, rápido acceso a Santiago, ya sea Vía Las Palmas y Ruta 68, como vía La Calera por la Ruta 5 Norte, y ahora tendrá un aeropuerto internacional.

El importante paso de tener operativo un aeropuerto internacional que conectará a la región no solo con Chile, sino que con parte importante de Sudamérica, es abrir una puerta estratégica a la región y será Concón el protagonista.

Además, esta comuna destaca en los índices de calidad de vida en temáticas como vivienda y entorno, condiciones laborales, ambiente de negocios y condiciones socioculturales. Además, de acuerdo al Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Pontificia Universidad Católica (PUC), Concón registra un rendimiento sólido en «Conectividad y Movilidad» y en «Salud y Medio Ambiente».

La comuna hoy está rodeada de modernas edificaciones, un surtido comercio que sabe convivir con negocios y emprendimientos locales muy al estilo boutique, como grandes cadenas de supermercados y farmacias.

En materia de seguridad, la comuna tiene además un sistema de cámaras y monitoreo permanente que es uno de los más modernos y completos de la región, lo que transforma a la ciudad en un verdadero centro estratégico donde vivir y trabajar parece un ideal.

La construcción de este nuevo Concón viene de la mano de un estratégico alcalde que ha ido creciendo con el cargo. Camina de la mano con un consejo municipal más maduro, y con desafíos que como comuna de lograr conquistarlos le permitirán no solo ser ese nuevo centro estratégico, sino una puerta de oportunidades para la región que pueden no tener límites en materias poco explotadas aún como es el turismo.

Un aeropuerto en Concón, sumado al muelle de cruceros de Valparaíso, más una ruta turística del vino como de Casablanca y Quintay, más rutas en Petorca o San Felipe y Los Andes nos pone en la vitrina de un negocio bien estructurado, explotado y promocionado podría ser la fuente de ingresos más importante de esta región.

Concón es además la casa de Puranoticia.cl, el multimedios de la Región de Valparaíso con radio, televisión, web y papel digital, con modernos estudios televisivos y radiales ubicados en pleno corazón de Bosques de Montemar, pudiendo contribuir también a transformar a esta comuna en un nuevo y estratégico centro para la región de Valparaíso.