Colusión para delinquir en Valparaíso

A las 20 horas de este jueves en Valparaíso fuimos testigos de un hecho de violencia máxima, de una verdadera colusión de, al menos 20 individuos para delinquir, para literalmente entrar a robar, hacer daño, causar caos, pánico y generar una sensación máxima de inseguridad.

Estamos hablando de un violento robo que sucede a cuadras del Congreso Nacional, en una hora peak cuando estudiantes y trabajadores regresan a sus hogares, con quema de autos en plena calle, intercambio de balazos, apuñalamiento al interior de una multitienda, en el fondo un escenario que incluso nos recordó los días más terrible del estallido social.

Valparaíso este jueves era un pueblo sin ley. El actuar de Carabineros que se encontraba en el lugar no pudo contener a una turba de delincuentes de diferentes edades que estaban coordinados estratégicamente, ingresaron con overoles blancos y con sus rostros encapuchados, tenían un solo objetivo, conseguir un millonario botín a como dé lugar.

La organización criminal orquestada no solo se daba al interior de la multitienda París en plena Avenida Argentina, sino que en las afueras otro grupo coordinadamente daba cobertura a los individuos que perpetraban el violento robo, y otros que quemaron dos automóviles en plena vía pública.

Tres personas fueron detenidas como presuntos participantes del delito, pero el Fiscal Jefe Subrogante Hernán Martínez que lleva adelante la investigación no es capaz de precisar la cantidad exacta de participantes de esta colusión para delinquir, pueden haber sido 15 como también 30 o quizás más, de hecho, más allá de las cercanías del centro comercial que alberga al supermercado Jumbo, las tiendas Easy y París también se presumen que había otro puñado delincuentes encargados de generar una especie de taco y obstrucción para la llegada de personal policial.

No se conoce tampoco el monto exacto de los artículos sustraídos. Se habló de la recuperación de cerca de 41 millones, pero al cierre de esta editorial se desconocía con exactitud la totalidad de las especies sustraídas.

Los tres detenidos niegan su participación en el robo. Hoy, el mayor trabajo de la fiscalía será lograr dar con el paradero de quiénes participaron del hecho, de ver a quiénes están detrás, cuál era el cabecilla, pero sobre todo dar con el paradero de estos antisociales que rompieron la paz de un tranquilo jueves en el Puerto.

De las autoridades locales nuevamente supimos poco. Hoy tanto la nueva seremi de seguridad o el delegado presidencial parecen ser comentaristas de los hechos más que asumir un rol protagónico.

La presentación de una querella no nos ayuda mucho. ¿Dónde estaban los drones, dónde estaban las cámaras?, ¿Cómo no podemos saber a dónde arrancaron? Valparaíso ya ha sido testigo de estos cinematográficos atracos. Hace unas semanas un sábado por la mañana fue un banco. No sabemos cuándo será el próximo, pero estamos seguro que hay alguien planificándolo, lo que no tenemos certeza es que se está haciendo desde la autoridad regional para evitarlo.