Detienen a ciudadano peruano con casi seis kilos de ketamina en polvo en el aeropuerto de Arica

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) Arica, detuvieron a un imputado de nacionalidad peruana, por el delito flagrante de tráfico de drogas.

En el marco del trabajo investigativo de esta brigada especializada, se detectó a una organización dedicada al ingreso de remesas de drogas a territorio nacional, a la cuál pertenecería el imputado, el que fue interceptado en el Aeropuerto Chacalluta de Arica.

“Se estableció que un sujeto de nacionalidad peruana mantenía adosado a su cuerpo 17 contenedores transparentes que mantenían en su interior una sustancia en polvo de color blanco. Los detectives, al efecto de la respectiva prueba de orientación, detectan que se trataba de ketamina en polvo”, explicó el subprefecto José Vergara, jefe de la Brianco de la PDI Arica.

En total, se incautaron 5,9 kg de ketamina en polvo, que tendría como destino la región Metropolitana.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.

PURANOTICIA