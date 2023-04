Después de seis años al aire, Felipe Avello se despide de Radio Los 40

Tras años alejado de los grandes medios, con algunos proyectos osados pero experimentales, Felipe Avello volvió a la radio, al programa "Pongámonos Serios" junto al también comediante Edo Caroe y el DJ Fernando Salinas, en el prime radial de entre 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, de Arica a Punta Arenas. En la tarde del lunes, cerca del final del programa, el periodista se despidió de su actual equipo para emprender nuevos rumbos.

"Yo fui aprendiendo en estos años", relató el humorista, "me marcó mucho cuando llevaba cinco años y Marco (Hinojosa, DJ de la emisora) me dijo 'mira, ahora lo estás haciendo bien' (risas), pero de alguna manera tenía cierta razón y el público me acompañó en este proceso", destacó.



"El público me dio esta posibilidad de estar con la gente de forma directa", dijo el vocalista de Dina Gómez. "Muchas gracias a todo el público que me escuchó en estos años", añadió al respecto", añadió.

Respecto de sus aprendizajes en esta etapa, Avello afirmó que "cuando era un programa de tres personas, con Edo Caroe y con Feña (Salinas), había una participación distinta a la que tuvimos en esta última etapa en que era conductor, que fue lo que yo aprendí acá".



Felipe Avello posee una larga trayectoria desde sus inicios como panelista en SQP del canal Chilevisión, donde adquirió el seudónimo de Pececillo. Incursionó en teatro, cine, música y stand-up, disciplina en la que se ha especializado en los últimos años. El comunicador ha habitado el set radial desde el 2009, con el proyecto expirado de Vendetta Radio, liderado por Pedro Ruminot y Sergio Freire.

Felipe ha sido galardonado, además, con el Premio Nacional de Humor de Chile (2017), el Premio Caleuche al Mejor Comediante (2021) y el Copihue de Oro al Comediante de la Década (2021). Cuenta también con exitosas participaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (2019), el Festival del Huaso de Olmué (2018), y en el Teatro Teletón (2018).

El conductor arguyó que son "proyectos personales" fuera de Santiago los que lo obligaron a finalizar esta etapa en su carrera, que desde el 2020, lideró junto a Felipe Fuentes y Joce Acuña.

La estación, Los 40 Chile, a través de su Instagram consignó que le desea al comediante "todo el éxito del mundo en los nuevos proyectos que se vienen y te damos las gracias por todos los lindos y divertidos momentos que nos regalaste estando en la radio. Te vamos a extrañar mucho, pececillo".

(Imágenes: Lo40/SoyChile)

PURANOTICIA