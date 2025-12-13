Desarticulan red de venta ilegal de fuegos artificiales a través de Marketplace

La Sección de Ciberdelitos del OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, logró desbaratar una red dedicada a la comercialización ilícita de fuegos artificiales mediante la plataforma Marketplace de Facebook, tras una investigación que se extendió por varios meses.

A través de diligencias especializadas, análisis criminal y técnicas intrusivas autorizadas por la justicia, los investigadores identificaron a dos sujetos que operaban desde domicilios ubicados en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Pudahuel. Con estos antecedentes, se gestionaron órdenes de entrada y registro que permitieron concretar los operativos policiales.

Durante los allanamientos, Carabineros incautó una pistola marca Bersa con su número de serie borrado, una pistola a fogueo también con numeración suprimida, cuatro municiones calibre 9 milímetros, cerca de 1,5 kilos de marihuana y dinero en efectivo por un total de $678.900, además de un teléfono celular y comprobantes de envío asociados a una empresa de encomiendas.

Asimismo, se decomisó un importante volumen de pirotecnia, que incluyó 61 tortas de fuegos artificiales, artefactos tipo palmera, bengalas náuticas y más de dos mil unidades adicionales de distintos tipos, junto con elementos artesanales utilizados para su fabricación. Los detenidos, un menor de 16 años sin antecedentes y un adulto de 26 años con un amplio prontuario policial, quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

