Zuqui analiza su regreso a las canchas en la UC y anticipa el duelo ante Cobresal por la Copa de la Liga: "No tenemos margen de error"

Luego de un extenso periodo de inactividad que se prolongó por nueve meses, Fernando Zuqui concretó finalmente su regreso a las canchas con la camiseta de Universidad Católica.

El mediocampista argentino había permanecido fuera de las convocatorias desde junio del año pasado, tras sufrir una compleja rotura de ligamentos que requirió un arduo proceso de rehabilitación.

El retorno oficial del volante ocurrió en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga, instancia donde el conjunto de la franja sufrió una derrota por 1-0 frente a Ñublense en Chillán. Este viernes, en conferencia de prensa, el jugador compartió sus reflexiones sobre lo que significó superar esta etapa y volver a la competencia profesional.

"Contento, porque fue una larga espera para volver a las canchas y volver a sumar minutos. Me tocó el otro día poder volver a eso que uno ama, que es estar dentro de un campo de juego. Después de nueve meses que se hicieron un poco largos, y más por este tipo de lesiones que todos sabemos, estar nuevamente me puso muy feliz. Fueron nueve meses donde uno tiene que estar preparado mentalmente, porque es una lesión larga y difícil de llevar, pero todo a su tiempo. Hoy me siento bien, preparado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico y tratar de ayudar del lugar que me toque", confesó el futbolista.

Asimismo, Zuqui dedicó palabras de gratitud a quienes lo acompañaron durante su recuperación: "Agradecer a mi mujer y a mis hijos, que estuvieron durante todo este tiempo en un periodo difícil. Con trabajo y humildad uno pudo volver. También agradecer a todos los hinchas y la gente del club, que me dieron un apoyo constante durante todo este tiempo".

En cuanto al presente futbolístico de la UC, que ha generado cuestionamientos previos a su participación en la Copa Libertadores, el volante aseguró que el plantel mantiene la confianza, aunque reconoció la necesidad de elevar el nivel de cara al duelo de este lunes contra Cobresal.

"Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes (frente a Cobresal por la Copa de la Liga). Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo", sostuvo.

Para finalizar, el mediocampista enfatizó el compromiso del grupo por revertir el último traspié: "Estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar, entonces estamos en busca de eso. Sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes".

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