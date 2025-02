Zizou Bergs reconoce "pequeño error", pero acusa a Cristian Garin de exagerar tras recibir golpe

Si faltaba alguien que sacara la voz sobre el bochorno que se vivió en la serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile en Hasselt era Zizou Bergs (61° del ranking ATP), protagonista del escándalo.

Es que cuando se definía cuarto punto, el europeo golpeó a Cristian Garin con el hombro al salir a celebrar un break y provocó la caída del nacional. Pero de manera insólita, el belga no fue sancionado, y "Gago" sí fue penalizado con un game, lo cual significó que Chile perdiera el partido y la serie.

"Hasta el último punto que se jugó en el partido, el ambiente estaba siendo espectacular. Se me pusieron los pelos de punta pensando que ese podía ser mi momento y que podía ganar el partido. Cuando te das cuenta de que puedes cerrar el partido con tu saque, algo así puede ocurrir. Le golpeé, sí. Cometí un pequeño error en un momento de pura emoción. Después del passing shot, salté por pura euforia, corrí hacia el banquillo y pensé que podía esquivarle. De algún modo, él no se echó atrás. Me estaba viendo venir, y chocamos", expresó el tenista en declaraciones a Jeu, Set & Podcast.

"Está claro que en cierto modo es mi culpa, pero también creo que él lo exageró. Y se puede comprobar ya que el árbitro decidió a nuestro favor. No sé si este incidente pasará a la historia. Recuerdo que hace no demasiado pasó algo muy parecido en un partido de balonmano. Tengo la sensación de que los aficionados chilenos no tendrán una gran opinión sobre mí en este momento", añadió.

En tanto, la Federación Belga de Tenis, también salió al paso y defendió, a través de un comunicado a su primera raqueta en la serie copera.

En ese sentido, el organismo aseguró que el tenista "pidió disculpas inmediatamente en la cancha y revisó el estado de Garin, es un jugador de equipo con una reputación impecable de juego limpio".

Además, agregó que el choque de Bergs "fue un momento de despreocupación tras conseguir un quiebre que parecía decisivo en el partido, no hubo ninguna mala intención" y que el juez Carlos Ramos "siguió el protocolo de las reglas oficiales y tomó su decisión en consecuencia".

Por último, la entidad sentenció: "Hacemos un llamado a la calma y a la objetividad. Expresamos nuestro apoyo a Zizou y a la selección belga de Copa Davis".

(Imagen: @asbclassic)

