Zavala quiere seguir en Coquimbo el 2026 para jugar la Libertadores y afirma que "salí en el momento indicado de Colo-Colo"

Coquimbo Unido está ad portas de conquistar el Campeonato Nacional, su primer título de su historia en la Primera División del fútbol chileno.

Con el ajustado triunfo por 1-0 ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, el cuadro "pirata" tiene la chance de sellar la corona en casa, en el duelo de este domingo ante Unión La Calera.

Y Cristián Zavala se refirió a las claves de la tremenda campaña que está realizando el elenco nortino.

"En este plantel hay un equilibrio perfecto entre jugadores que no tuvieron la oportunidad en otro lugar y la están teniendo acá, más la confianza que nos entrega el entrenador. Bien la dirigencia, bien los hinchas, está todo muy bien equilibrado", reconoció el atacante en conversación con radio ADN.

Además, recordó su salida de Colo-Colo para llegar a préstamo al conjunto "pirata": "Salí en el momento indicado de Colo-Colo. Estaba buscando mi salida porque no podía jugar, y ahora estoy feliz acá en Coquimbo".

Sobre la chance de continuar en el equipo aurinegro de cara a la siguiente temporada, sostuvo: "Eso lo tienen que ver los dirigentes. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Espero que sea lo mejor para mi carrera".

Por último, Zavala manifestó su ilusión de poder disputar la Copa Libertadores 2026 con Coquimbo Unido: "He estado en todos los momentos con Coquimbo: ascensos, descensos, y sería lindo jugar la Libertadores en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso con toda la gente".

