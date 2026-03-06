La Serena confirmó su buen momento con una contundente goleada sobre La Calera

Con una contundente presentación en todas sus líneas, Deportes La Serena goleó por un inapelable 3-0 a Unión La Calera en el estadio La Portada, cosechando así su segundo triunfo consecutivo y se acercó a la parte alta de la Liga de Primera.

Los pupilos de Felipe Gutiérrez venían con la frente en alto luego de la revitalizante victoria sobre Cobresal, la primera que consiguieron en el torneo. La visita, en tanto, también llegaba al duelo con buenas sensaciones tras golear a Audax Italiano, aunque todavía lidiaba con la incertidumbre de la denuncia en su contra por presunta alineación indebida.

Tras un tibio arranque de partido, ambos equipos comenzaron a acelerar el ritmo alrededor del minuto 50, protagonizando un enfrentamiento de ida y vuelta donde si bien los caleranos hicieron trabajar el portero Federico Lanzillota, fueron los locales quienes estuvieron más cerca de la apertura de la cuenta pero el VAR le anuló el tanto a Gabriel Escalante (24').

Sin embargo, el volante formado en Boca Juniors tuvo su revancha unos momentos más tarde. Jeisson Vargas sirvió de manera perfecta un tiro libre y le puso la pelota en la cabeza al trasandino, quien marcó con un potente frentazo el 1-0 (37').

El elenco cementero no tuvo tiempo de reaccionar cuando el dueño de casa ya había ampliado el marcador. Camilo Moya trató de despejar un balón aéreo pero no contaba con la presencia de un Diego Rubio que se llevó la redonda con el pecho, ingresó al área y con un potente zurdazo estiró las cifras (39').

Para el complemento los dirigidos por Martín Cicotello salieron con todo en búsqueda del descuento y aunque se aproximaron en varias oportunidades al cancerbero rival, los serenense mantuvieron la firmeza en la zaga para evitar la caída de su arco, aun cuando eso significara renunciar por momentos al ataque.

El visitante no sacó en ningún momento el pie del acelerador y si bien cada vez estaba más encima del área granate, nunca tuvo la claridad suficiente para inquietar de verdad a su adversario, que se aferró con uñas y dientes a un resultado que convirtió en goleada por medio de Matías Marín (90+2').

Gracias a este triunfo,el segundo en fila, los papayeros escalaron hasta el sexto puesto con ocho puntos, uno por debajo del combinado de la Región de Valparaíso que no se movió del tercer lugar y dejó escapar la posibilidad de saltar a lo más alto de la tabla, superando al líder Deportes Limache (11 unidades).

El próximo domingo a las 20:30 horas, Deportes La Serena buscará su tercera victoria al hilo cuando enfrente a Ñublense en Chillán. Unión La Calera, en tanto, recibirá a partir de las 18:00 del lunes 16 a un O'Higgins que vive semanas desgastantes por su participación en Copa Libertadores.

Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Francis Mac Allister (Joan Orellana, 89'), Gonzalo Escalante, Felipe Chamorro (Matías Marín, 72'); Joaquín Gutiérrez (Nicolás Stefanelli, 63'), Diego Rubio (Cristóbal Sepúlveda, 89'), Jeisson Vargas. (DT: Felipe Gutiérrez)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz (Bayron Oyarzo, 84'), Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez (Joaquín Soto, 67'); Yerko Leiva, Camilo Moya (Joaquín Soto, 59'), Carlo Villanueva; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Axel Encinas (Joaquín Soto, 59'). (DT: Martín Cicotello).

