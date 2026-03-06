Claudio Baeza manifestó su admiración por Charles Arángiuz

Claudio Baeza, mediocampista nacional que actúa en Vélez Sarsfield, expresó este viernes su admiración por uno de los baluartes de la Generación Dorada con el cual compartió camarín en la Selección.

En una distendida conferencia de prensa, "Serrucho" se refirió a sus referentes y si bien nombró a Arturo Vidal, se terminó decantando por otro de los referentes del elenco criollo: Charles Aránguiz.

"Compartí con él en la selección y hace bien el trabajo de tapón y llegar al área, sacando a Arturo, Charles Aránguiz. Es un jugador muy interesante la verdad. Arturo es más ofensivo", remarcó el formado en Colo Colo.

Respecto a la condición de líder que ocupa el Fortín en el grupo A del torneo de Apertura de Argentina, el volante sostuvo que "no lo veo como presión, estar en un buen momento te da confianza, en todo sentido. En los entrenamientos, en ganar, no lo tomo como presión. Es seguir trabajando el doble para mantenerse ahí. Confianza individual, tan individual como colectivamente".

En esa misma línea, el centrocampista apuntó que "soy de tomarme las cosas con calma. Siempre me he manejado así, trato de estar tranquilo ante una situación adversa o como estamos ahora. Vamos paso a paso. No me gusta adelantarme a nada, siento que estamos en buen momento pero debemos ir partido a partido, sin volvernos locos".

Baeza cerró remarcando que "por eso hay que trabajar el doble para mantenerse, eso es lo más difícil en cualquier deporte y para eso hay que trabajar aún más".

PURANOTICIA