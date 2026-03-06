La Roja bicampeona de América figura entre los mejores equipos de la historia

Aunque hoy en día la Selección chilena no atraviesa por su mejor momento, la imagen que dejó la denominada Generación de Claudio Bravo, Alexis Sáchez, Arturo Vidal y compañía dejó un grato recuerdo que sigue siendo destacado a nivel internacional.

Así lo hizo ver el prestigioso medio inglés Four Four Two, que puso a la Roja bicampeona de América dentro de un listado de los mejores 50 equipos de la historia, el cual lideran el Brasil de 1970, el AC Milan de Arrigo Sacchi (1987-91) y el FC Barcelona de Pep Guardiola (2008-11).

Con respecto al combinado criollo, en la publicación indicaron que "Chile sorprendió a los campeones del mundo, España, al clasificarse de su grupo en la Copa del Mundo de Brasil en 2014 y fue una señal de los éxitos por venir. La nación anfitriona los venció en los penales en los octavos de final, pero el entrenador de Chile, Jorge Sampaoli, aún tenía algunos trucos bajo la manga".

En ese sentido y destacado la figura de Sánchez como gran líder del elenco nacional, apuntaron que "la Roja ganó la Copa América en cada uno de los dos años siguientes. En 2015, vencieron a Argentina en los penales para ganar una final en casa en Santiago. En 2016, la Copa América Centenario en los Estados Unidos les dio la oportunidad de defender su título de inmediato".

"Sánchez y el segundo máximo goleador Eduardo Vargas brillaron nuevamente y el equipo de Sampaoli (en realidad estaba dirigido por Juan Antonio Pizzi) hizo exactamente eso para duplicar su primer título continental a la primera", agregaron.

Por último, subrayaron que ambos títulos "deben haber sido especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final".

Cabe mencionar que el ranking elaborado por la revista británica generó polémica por omitir a la actual versión de la Albiceleste, que se consagró campeona del Mundial de Catar 2022, de las últimas dos ediciones de la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima.

