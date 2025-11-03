Zavala no dio luces sobre un regreso a Colo-Colo tras coronarse campeón con Coquimbo: "Depende de muchos factores"

Cristián Zavala dio pie a las especulaciones al dejar en el aire su regreso a Colo-Colo -club dueño de su pase- luego de consagrarse campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido.

Ya con el título en sus manos, el atacante conversó con ESPN y aseguró que su retorno al estadio Monumental "depende de muchos factores, no de mí. Bueno, si fuese por mí, siempre lo digo, que sea lo que Dios quiera. Y ojalá que Coquimbo se mantenga arriba, que pelee siempre puestos importantes".

Sobre el gran segundo semestre que tuvo en el elenco aurinegro, el extremo sostuvo que la idea en su arribo "era venir a jugar, venir a sumar, que era lo que me dijo el profe (Esteban González) cuando vine acá y creo que estoy muy feliz, porque lo pude hacer".

"Imagínate que todavía no me ha tocado perder desde que llegué y el profe del primer día en que llegué me dijo que disfrutara, que esto iba a ser grande", agregó el exfutbolista de Deportes Melipilla.

Con respecto a las sensaciones que se vivieron en el partido definitorio ante Unión La Calera, el puentealtino detalló que "cada partido se juega a muerte. Católica iba perdiendo, creo, nos comentaron de afuera, pero imagínate cómo trancaban todos con la cabeza, máquina los cabros".

En nuevo partidos disputados con Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, Zavala aportó con cuatro asistencias y estuvo presente en cancha durante 720 minutos.

