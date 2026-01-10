Fallece César Villegas Urrutia, presidente del Club San Luis de Quillota

El Club San Luis de Quillota informó este sábado el fallecimiento de su presidente, César Villegas Urrutia, destacado quillotano y reconocido sanluisino, quien encabezaba la institución desde hace aproximadamente un año. La noticia generó profundo pesar tanto en el club como en la comunidad deportiva local.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su profundo dolor por la partida de quien acompañó a San Luis durante toda su vida, manteniendo un compromiso permanente con los valores, la historia y la identidad del club. En su etapa final como dirigente, Villegas asumió la presidencia, cargo que desempeñó con vocación de servicio, responsabilidad y un profundo amor por los colores canarios.

Desde San Luis destacaron que su legado humano y su cercanía con la institución permanecerán en la memoria histórica del club, resaltando su entrega y liderazgo en un periodo significativo para la organización, tanto a nivel deportivo como institucional.

Asimismo, el club manifestó sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y cercanos de César Villegas Urrutia, acompañándolos en este momento de profundo dolor y recogimiento.

Finalmente, se informó que los detalles de sus funerales serán comunicados oportunamente, una vez que se definan fecha y horario, para quienes deseen acompañar a la familia y despedir al dirigente que marcó una etapa reciente en la historia de San Luis de Quillota.

