“Chaleco” López se reactiva en el Dakar y apunta a los líderes del Side by Side

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López, junto a su navegante Álvaro León, se prepara para enfrentar la segunda mitad del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, con la meta de seguir escalando posiciones en la competitiva categoría Side by Side y acercarse a los líderes de la clasificación general.

Según consignó La Tercera, el inicio de la competencia estuvo marcado por la adversidad. En la etapa 3, el equipo sufrió la rotura del brazo de dirección del Can-Am, mientras que en la etapa 4 perdió tres neumáticos, superando el máximo permitido por reglamento, lo que provocó un importante retraso en la tabla general.

Superados los inconvenientes mecánicos, “Chaleco” López mostró una sólida recuperación en las etapas 5 y 6, donde consiguió dos podios consecutivos, con un segundo y un tercer lugar, resultados que lo devolvieron a la lucha directa con los Polaris de Brock Heger y Xavier de Soultrait, actuales líderes de la categoría.

Durante la jornada de descanso en Riyadh, el piloto maulino destacó el trabajo de su equipo y el esfuerzo realizado para mantenerse en competencia. “Fue un día para reparar todo y recuperarnos de una primera semana bastante compleja”, señaló, valorando haber llegado “intactos hasta la sexta etapa” pese a las dificultades del terreno.

La competencia se reanudará este domingo 11 de enero con una de las etapas más exigentes del Dakar: 876 kilómetros entre Riyadh y Wadi Ad-Dawasir, con 462 kilómetros de especial. El trazado incluirá pistas rápidas, tramos de arena, sectores rocosos y dunas, marcando el inicio de la recta final del Dakar 2026, donde López buscará consolidar su remontada.

PURANOTICIA