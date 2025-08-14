Zampedri reconoce en la previa del clásico entre la UC y Colo-Colo que "los dos equipos venimos golpeados"

Ya se palpita el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica que se disputará este sábado, a las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la 20ª fecha de la Liga de Primera.

Este jueves se realizó la conferencia de prensa de capitanes, donde Esteban Pavez estuvo por parte del "Cacique" y Fernando Zampedri por el lado de los "cruzados".

En la ocasión, el goleador del conjunto de la franja aseguró que ambos elencos llegan golpeados por sus irregulares campañas en la temporada.

"Venimos sin jugar un fin de semana, donde nos preocupamos en mejorar lo táctico, lo individual y donde tratamos sumar cosas positivas. Sabemos que no venimos en un buen momento, han sido difíciles los cambios, pero estamos convencidos del trabajo y de lo que estamos haciendo, así es que es un buen momento para ratificar el clásico pasado y lograr los tres puntos que venimos necesitando", expresó el atacante de la UC.

Añadió que el estadio Monumentla "es una cancha difícil, pero vamos a buscar ser protagonistas, seguir haciendo los partidos que venimos jugando. Sabemos que será difícil, los dos equipos venimos golpeados y el partido se definirá mucho por los detalles, y quien tome mejores decisiones se quedará con el partido".

Consultado sobre la visita de la Comisión de Árbitros a Colo-Colo, desdramatizó señalando que "no estábamos al tanto de eso, y en estos días se acercaron y nos dijeron que lo harían en todos los clubes y eso está bueno para acercarnos el criterio de ellos. Espero sea positivo".

En tanto, sobre la opción de anotarle al conjunto albo en el reducto de Macul, sostuvo: "A esta altura, con la edad que tengo, con los años que llevo en este país no tengo presión de jugar en ninguna cancha. Es más, lo disfruto mucho, será un estadio lleno y yo trato de que el equipo gane, de que el equipo funcione, y si el gol viene, me deja feliz, pero no me tiene preocupado si convierto o no en la cancha de Colo-Colo".

