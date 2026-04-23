Zampedri palpita el Clásico Universitario y dice que "los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U"

De cara al trascendental duelo de este sábado ante Universidad de Chile, el capitán y máximo artillero histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, tomó la palabra durante este jueves.

En la instancia, el atacante evidenció sus ganas de reencontrarse con las redes, considerando que acumula dos partidos consecutivos en los cuales no pudo festejar en la Liga de Primera.

Durante la rueda de prensa, el ariete argentino-chileno abordó su sequía momentánea y aseguró que "los delanteros siempre queremos marcar y hacer goles, pero no siempre se puede. Sí me enfoco mucho en mi equipo, en mis compañeros, en el triunfo, que eso yo creo que está primero. Después, si el gol llega o no, es parte del trabajo, es parte de la insistencia, de estar buscándolo día a día".

Al proyectar el inminente choque frente al conjunto laico, el "Toro" trajo a la memoria dos hitos imborrables de su trayectoria profesional. Específicamente, rememoró la espectacular anotación de chilena que despachó en mayo del 2024 y el tanto que lo catapultó como máximo artillero de la UC en octubre de ese mismo año.

Sobre la posibilidad de volver a castigar al tradicional rival, el delantero subrayó: "Ojalá me toque convertir. En los clásicos siempre es lindo, son recordados. Creo que los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U, entonces obviamente que marcarle es lindo, pero nosotros nos preocupamos en tratar de que las cosas salgan bien y quedarnos con los tres puntos".

En otro ámbito, el jugador se desentendió frente a las polémicas arbitrales que han rodeado los últimos duelos de los cruzados. Ante las consultas, fue tajante y afirmó: "No vi ninguna crítica sobre Católica sobre los arbitrajes, me estás sorprendiendo, porque el partido pasado tuvimos una expulsión. Debería ser al revés, nos quedamos con un jugador importante fuera del clásico. No sé qué responder. No vi quién lo dijo, no puedo responder".

Para cerrar su intervención, Zampedri delineó la mentalidad del plantel precordillerano, apuntando que "pensamos en el sábado hacer un gran partido, en descansar bien esta semana, en fijarnos los errores que por ahí tuvimos el partido pasado, en corregir y enfrentar este partido como un clásico, como lo enfrentamos siempre, con todas las ganas, con toda la ilusión de ganar".

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