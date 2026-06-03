Final de la Copa de la Liga se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Ad portas de que se dispute la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, desde la ANFP hicieron un importante anuncio respecto de la definición del certamen que debutó en la temporada 2026.

Yamal, Rajab, gerente de Ligas Profesionales, reveló a TNT Sports que la final del torneo se llevará a cabo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

"Es un estadio que reúne las condiciones para tener las hinchadas en cada galería. Hemos hecho muchos partidos ahí, es central. Lo avisamos con anticipación antes de que se conozcan los semifinalistas", agregó.

Además, el directivo confirmó que las semifinales se llevarán a cabo íntegramente durante la segunda semana de julio, mientras que la lucha por el título sería el sábado 18 del mismo mes.

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