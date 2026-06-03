La UC y Coquimbo ya tienen programación para disputar sus partidos por los octavos de la Copa Libertadores

Los "cruzados" enfrentarán a Estudiantes de La Plata, mientras que el elenco "pirata" se medirá ante Platense en la ronda de los 16 mejores del certamen continental.
La Conmebol liberó la programación de los octavos de final de Copa Libertadores, certamen que tiene entre sus clasificados a Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes fueron emparejados con Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.
El cuadro "cruzado", que en el último partido de la fase de grupos eliminó a Boca Juniors y avanzó como líder de su zona, arrancará la serie visitando al conjunto "pincharrata" a partir de las 20:30 horas del martes 11 de agosto.
La vuelta, en tanto, fue agendada para el martes 19 a las 20:30 en el Claro Arena y en caso de ganar, la UC enfrentaría en cuartos de final al ganador del cruce entre Corinthians y Rosario Central.
Por su parte, el elenco "pirata", debutante en esta instancia del torneo, será forastero ante el "Calamar" el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.
Exactamente una semana después y a la misma hora, el "Barbón" recibirá a la escuadra argentina con el objetivo de instalarse en la ronda de los ocho mejores, donde lo esperará el vencedor de la serie entre Independiente Rivadavia y Fluminense.
(Imagen: @Libertadores)
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