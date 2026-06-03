O’Higgins ya tiene fechas para enfrentar a Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana

La Conmebol publicó este miércoles el fixture para los playoffs de la Copa Sudamericana, certamen que tiene como único representante criollo a O'Higgins, cuadro que clasificó a esta instancia como sublíder del Grupo C.

Por un cupo en los octavos de final del torneo continental, el "Capo de Provincia" chocará con Boca Juniors, equipo que terminó tercero en su zona de Copa Libertadores después de perder con Universidad Católica.

El encuentro de ida fue programado por el ente rector del fútbol sudamericano para el jueves 23 de julio a las 20:30 horas en La Bombonera.

La revancha, en tanto, quedó agendada para una semana después en un recinto aun por definir, ya que el estadio Codelco El Teniente, reducto donde ejerce su localía el conjunto rancagüino no cuenta con el mínimo de capacidad que exige Conmebol.

Si bien la dirigencia de la escuadra celeste ha manifestado que no quiere sacar al club de la Sexta Región, una segunda opción sería recibir al combinado argentino en el estadio Nacional.

(Imagen: @Sudamericana)

PURANOTICIA