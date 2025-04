Zampedri dice que la U llega "con un ritmo un poco más alto" que la UC, pero que "los clásicos son aparte"

Faltan tres días para el clásico que disputarán este sábado Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional, por la décima fecha de la Liga de Primera, y en el cuadro "cruzado" ya comenzaron a palpitar el derbi.

Este miércoles el capitán y goleador del conjunto de la franja, Fernando Zampedri, habló en conferencia de prensa y se refirió a la posibilidad de romper un nuevo récord con la camiseta de la UC, pues está a un solo gol de igualar a Raimundo Infante, que tiene nueve, como el máximo goleador del elenco precordillerano en clásicos universitarios.

"Me pone contento, pero como siempre digo, yo sigo trabajando y esforzándome para darle alegrías al club, a mis compañeros, a mi familia y al hincha. Ojalá que pueda llegar a esa marca y pasarlo", reconoció el atacante argentino nacionalizado chileno.

"Llegamos con una confianza alta gracias al partido del fin de semana, donde nos han salido las cosas bastante bien. Conseguimos llegar a 17 puntos, que era lo que queríamos, así que llegamos de muy buena forma al clásico", añadió.

Sobre la U, sostuvo que "ellos también vienen jugando bien, están haciendo una Copa Libertadores muy buena. Creo que llegan en un ritmo un poco más alto que nosotros, pero los clásicos son aparte, así que vamos a enfrentarlo como lo hicimos el año pasado, en su cancha y tratar de conseguir los tres puntos".

El goleador agregó que "la U es un equipo muy ordenado, donde trabaja muy bien la presión, tiene finalizadores de juego muy buenos y volantes agresivos. Es un equipo bastante compacto y difícil de enfrentarlo, a pesar de que sea un clásico. Nosotros también estamos en un buen momento, así que creo que va a ser un lindo partido".

Por último, Zampedri sostuvo que "siempre es positivo ganar un clásico, pero creo que a esta altura que estamos del año, no va a determinar nada para ninguno de los dos. Obviamente tiene un poder anímico mucho más alto que ganarle a cualquier otro equipo, pero falta mucho por recorrer todavía. No creo que marque algo para ninguno de los dos. Sí vamos a sumar tres puntos el que gane, pero no creo que cambie nada para el torneo".

PURANOTICIA