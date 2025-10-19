Zampedri comandó con un triplete la cómoda goleada de la UC sobre Everton

Con una contundente actuación de su estandarte Fernando Zampedri, Universidad Católica goleó por un inapelable 3-0 a Everton en el estadio Sausalito, en un partido que quedó marcado por graves incidentes de la barra viñamarina en los últimos minutos.

Con las recientes victorias de Deportes Limache y Unión Española, los locales estaban obligados a sumar de a tres ante su público para no complicarse con el descenso. Los cruzados, en cambio, tenían como objetivo recuperar el segundo lugar que les arrebató este viernes O'Higgins.

El partido se mantuvo igualado y muy trabado durante los primeros 25 minutos, hasta que sesenta segundos después Eduard Bello envió un centro desde el sector derecho, Clemente Montes pivoteó la pelota y casi en la boca del arco apareció el capitán estudiantil Fernando Zampedri para abrir la cuenta.



Aunque el dueño de casa estuvo cerca de emparejar las cifras (35') esto no fue más que un espejismo ya que en el 35' y tras la intervención del VAR, el árbitro Manuel Vergara expulsó a Ramiro González por una fuerte infracción sobre Clemente Montes dentro del área.

Como es costumbre, el "Toro" Zampedri, goleador histórico de la UC, asumió la responsabilidad y con un tiro ajustado que casi llega a tocar el guardameta Ignacio González, aumentó las cifras en la Región de Valparaíso.

Los pupilos de Mauricio Larriera no tenían reacción ni siquiera en el complemento, lo cual fue aprovechado por la visita que tras provocar un error en la salida del rival amplió su ventaja con otra anotación de Zampedri, quien quedó como máximo artillero del torneo con catorce dianas.



Con la amplia diferencia establecida en el marcador, el técnico forastero Daniel Garnero empezó a mover las piezas pensando en el encuentro del a próxima semana, lo cual le quitó funcionamiento a su equipo.Así y todo, el conjunto oro y cielo estuvo lejos siquiera de acortar la distancias.

El final del duelo se vio empañado por el ingreso de un puñado de mal llamado hinchas del combinado auriazul, quienes provocaron desmanes y se enfrascaron en una confrontación directa con el personal de seguridad, obligando a la intervención de efectivos policiales y a la posterior suspensión del cotejo, justo en momentos en que el colegiado debía revisar un posible penal de Ignacio González a Zampedri que fue desestimado.



De esta manera, el cuadro precordillerano sumó su sexta victoria consecutiva y volvió al segundo lugar con 45 puntos, catorce por debajo del puntero del torneo. El elenco ruletero, en cambio, se estancó en el 12° puesto con 22 unidades, apenas dos por arriba de la zona de descenso.

En el marco de la fecha 25, Everton visitará a Palestino desde las 17 horas del viernes 24, mientras que Universidad Católica recibirá el próximo domingo a las 12:30 a Universidad de Chile, en un compromiso clave para la definición del cupo "Chile 2" para clasificar a Copa Libertadores

Everton

Ignacio González; Raimundo Rebolledo (Diego García, 40'), Diego Oyarzún, Ramiro González, Álex Ibacache; Lucas Soto, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid (Joaquín Moya, 77'); Alan Medina (Julián Alfaro, 60'), Sebastián Sosa (Matías Campos López, 60'), Rodrigo Piñeiro (Cristian Palacios, 77'). (DT: Mauricio Larriera)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Diego González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia (Ignacio Pérez, 68'), Agustín Farías (Alfred Canales, 82'), Cristian Cuevas (Diego Corral, 62'); Eduard Bello (Juan Francisco Rossel, 82'), Fernando Zampedri, Clemente Montes (Vicente Cárcamo, 62'). (DT: Daniel Garnero)

Expulsados: Ramiro González (EVE, 35')

Árbitro: Manuel Vergara

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA