Golpe en la cadera pone en suspenso la titularidad de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez sufrió una contusión en la pelvis tras recibir un fuerte golpe en la cadera, lo que pone en duda su presencia en el partido de este lunes ante el Celta de Vigo. El delantero chileno no participó en la última práctica del Sevilla, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

Según informó el Diario de Sevilla, el tocopillano sería baja en el once inicial, en un encuentro considerado clave para el equipo que dirige Matías Almeyda, que atraviesa un delicado momento en la tabla. La ausencia del atacante llega cuando tenía altas opciones de ser titular.

El propio entrenador confirmó la situación en conferencia de prensa. “Recibió un golpe fuerte en la cadera, de esos que te duermen el músculo”, explicó Almeyda, añadiendo que “son golpes que te dejan dos días sin poder entrenar”, por lo que su estado será evaluado hasta último momento.

La lesión se produce en un contexto crítico para el Sevilla, que acumula tres derrotas consecutivas y se aproxima peligrosamente a la zona de descenso. Una nueva caída podría dejar al club a solo tres puntos de la zona roja, aumentando la presión deportiva e institucional.

Más allá de lo físico, el momento también es emocional y psicológico. El propio Sánchez reconoció la tensión interna, señalando que “necesitamos conectar y no desesperar”, mientras Almeyda apuntó al bloqueo mental del plantel, evidenciado en decisiones claves como el penal fallado ante el Levante, reflejo de un equipo que busca recuperar confianza en medio de la adversidad.

