Del profesionalismo al amateurismo: Paulo Garcés cierra su carrera en Parral

Paulo Garcés volvió a sorprender al fútbol chileno. A los 41 años, el arquero decidió continuar su carrera en el fútbol amateur, tras confirmarse que jugará durante la temporada 2026 en la Tercera División, defendiendo los colores del club Buenos Aires de Parral, ciudad donde nació.

El portero tuvo una trayectoria destacada en el profesionalismo, defendiendo las camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, además de ser titular en el histórico título de O’Higgins de Rancagua y formar parte del plantel de la selección chilena campeona de la Copa América 2015.

Luego de su último paso por Unión San Felipe en la Liga de Ascenso, Garcés optó por dar un giro a su carrera, privilegiando lo emocional y el deseo de seguir compitiendo, aun fuera del fútbol profesional. Su llegada al club parralino fue recibida como un hito para la institución.

Desde Buenos Aires de Parral destacaron el impacto que tendrá el arquero tanto dentro como fuera de la cancha. En redes sociales, el club señaló que Garcés aportará experiencia, liderazgo y compromiso, elementos clave para fortalecer al plantel en su desafío competitivo.

Con esta decisión, Paulo Garcés cierra el tramo final de su carrera regresando a sus raíces, transformándose en una figura emblemática para el club y en un referente para el fútbol amateur, que suma a un jugador con una historia relevante en el balompié nacional.

