Octavio Rivero es oficializado como el tercer refuerzo de Universidad de Chile

Universidad de Chile oficializó este domingo la incorporación de Octavio Rivero como su tercer refuerzo para la temporada 2026, en una apuesta por fortalecer la ofensiva y volver a competir por el título nacional, esquivo para los azules desde el Clausura 2017.

El delantero uruguayo de 33 años llega tras dos temporadas en Barcelona de Guayaquil, donde anotó 25 goles en 56 partidos, cifras que reflejan un alto nivel de regularidad y madurez futbolística en una etapa clave de su carrera.

En su presentación en el Complejo Deportivo Azul, Rivero manifestó su satisfacción por concretar su arribo: “Estoy muy feliz de llegar a la U. Hace un año que estaba buscando venir y por fin se pudo lograr”, asegurando además que atraviesa “el mejor momento” de su trayectoria profesional.

El atacante cuenta con un amplio conocimiento del fútbol chileno, tras haber defendido anteriormente las camisetas de O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española, lo que le permite adaptarse con rapidez a las exigencias del campeonato local.

Con pasos también por Nacional, Defensor Sporting, Atlas, Santos Laguna, Vancouver Whitecaps y Barcelona, Rivero completa un plantel que suma jerarquía y variantes ofensivas, junto a Eduardo Vargas y Lucas Romero, reforzando la ilusión azul de volver a ser protagonista en la temporada 2026.

