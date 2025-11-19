Zamorano valoró los triunfos de la Roja en Rusia y volvió a postular a Pellegrini como DT

Iván Zamorano se encuentra en Chile para disputar este sábado el evento "Rojo Histórico", partido amistoso conmemorativo por los 25 años de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Tras el entrenamiento de este miércoles, el histórico exgoleador y capitán de la Selección chilena se refirió a los triunfos de la Roja ante Rusia y Perú en la última fecha FIFA del año.

"Siempre es importante ganar, porque te da la posibilidad de trabajar con más tranquilidad. Creo que ese es el camino. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes que serán parte del recambio del fútbol chileno", expresó "Bam Bam".

"Todavía hay muchísimo trabajo, pero teniendo una percepción y una filosofía futbolística, creo que las cosas se ven con más fe y más esperanza. Hay que meterle de lleno a lo que viene, pensando en el Mundial 2030", añadió el otrora artillero del Real Madrid.

Además, Zamorano resaltó la labor de Nicolás Córdova como DT interino de la Roja: "Nico está haciendo un gran trabajo. Él tiene las condiciones, es un tipo muy preparado".

Por último, el excapitán del combinado nacional volvió a postular a Manuel Pellegrini para la banca de Chile: "No sé cuál es la idea de la ANFP, pero Pellegrini sigue siendo un nombre muy importante que puede generar un cambio en lo que se está haciendo en el fútbol chileno. Es uno de los técnicos más exitosos de nuestra historia. Pellegrini le haría muy bien al fútbol chileno, no solamente desde el punto de vista técnico. Con Pellegrini se puede hacer un trabajo bien planificado y estructurado, que nos dé mayores exitosos a futuro".

