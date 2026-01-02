Ben Brereton fue elogiado por su actuación en triunfo del Derby County

Luego de semanas lidiando con varias críticas por su escaso aporte goleador en Derby County, el delantero nacional Ben Brereton Díaz fue objeto de elogios por su actuación en la victoria de su equipo sobre Middlesbrough.

El chileno-inglés saltó a la cancha en el minuto 59 y no solo exhibió movilidad en ofensiva, sino que además estuvo cerca de ampliar las cifras en el revitalizante triunfo de los carneros en este inicio del 2026.

A raíz de su actuación, el prestigioso medio británico Telegraph lo evaluó con un siete, calificándolo como "enérgico" y detalló que "una mala decisión arbitral le impidió una carrera hacia el arco y le bloquearon una volea potente".

Cabe recordar que en los últimos días el atacante ha sido vinculado no solo a un posible salto a la Major League Soccer de Estados Unidos, sino también con el fútbol brasileño, luego de que RTI Esporte asegurara de que fue ofrecido al Corinthians.

PURANOTICIA