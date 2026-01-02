Desde Argentina buscan repatriar a Javier Correa

Con el paso de los días crecen las dudas en torno al futuro de Javier Correa, delantero de Colo-Colo que suma pretendientes al otro lado de la cordillera para repatriarlo a Argentina.

Es que tras los rumores que hablaban de un supuesto interés de River Plate, ahora un viejo amor estaría golpeando la puerta del atacante, quien tiene contrato vigente con el Cacique hasta 2027.

Así lo hizo saber el periodista trasandino Agustín Zabaleta, quien aseguró que Estudiantes de La Plata inició contactos por el futbolista, quien de acuerdo al reportero estaría buscando su salida del conjunto popular.

El mismo comunicador recordó que a mediados del año pasado el elenco albo pagó una alta suma de dinero al Pincharrata para fichar al ariete, quien ha convertido 22 goles y repartido cuatro asistencias en 51 partidos con el cuadro de Macul.

PURANOTICIA