La renovación de Alexis Sánchez no sería prioridad en el Sevilla

Preocupantes noticias llegan desde España con respecto al futuro del delantero nacional Alexis Sánchez, quien termina contrato con el Sevilla a mitad de año y las dudas crecen en torno a su continuidad.

De hecho, Diario de Sevilla fue tajante y en una nota donde habló sobre los futbolistas que podrían negociar desde ya como agentes libres, aseguró que "Alexis se marcha".

De todas maneras, el citado medio apuntó que "el chileno, que llegó a la capital andaluza procedente del Udinese italiano, tiene contrato hasta este mismo verano, aunque su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada".

Por su parte, El Desmarque indicó que "aunque por momentos sus prestaciones fueran positivas, el Sevilla FC también deberá sopesar qué hacer con Alexis Sánchez, quien terminará la temporada con 38 años. Y no parece que vaya a continuar".

Es importante consignar que el propio porvenir el elenco blanquirrojo es una incógnita, ya que la familia Del Nido (accionista mayoritaria del club), podría vender su participación en el cuadro nervionense, complicando la proyección del equipo para la siguiente temporada.

PURANOTICIA