Zamorano fue categórico con el eventual arribo a la Roja de Pellegrini: "Lo de Manuel con la selección ya es un capítulo cerrado"

Iván Zamorano entregó una tajante opinión sobre los constantes rumores del arribo de Manuel Pellegrini, actual director técnico del Real Betis, a la banca de la selección chilena.

En conversación con radio ADN, el referente histórico de la Roja afirmó que "lo de Manuel con la selección ya es un capítulo cerrado, creo que él ya está enfocado en su trabajo en el Betis. Creo que es el técnico más exitoso de nuestra historia, pero lamentablemente no vamos a poder tenerlo en la selección".

Por otra parte, "Bam Bam" analizó la actualidad de varios integrantes del combinado criollo que actúan en Europa como son el extremo Lucas Cepeda (Elche), el lateral izquierdo Gabriel Suazo (Sevilla) y el volante Darío Osorio, reciente fichaje del Crystal Palace.

Respecto a este último movimiento, el exhombre del Real Madrid valoró que el mediocampista brillara en Dinamarca antes de dar el salto a Inglaterra. "Si hay un camino correcto es ese. Yo lo viví dos años en Suiza, un fútbol que me hizo madurar para llegar después a la liga más exigente como la española con el Sevilla, que después me hizo llegar al mejor equipo del mundo", recalcó.

Sobre el caso del zaguero, el formado en Colo-Colo valoró que "no es fácil al segundo o tercer año en un equipo ser el capitán. Creo que esa elección viene de sus compañeros y cuerpo técnico. Sabemos de su liderazgo en Colo-Colo y la selección. Hoy es un representante extraordinario que tenemos en el Sevilla".

En cuanto al caso de Cepeda, el medallista de bronce en Sidney 2000 lo animó a tener "un poco de paciencia y la personalidad, esfuerzo y carácter para tratar de ganarse un puesto de titular, que no es fácil en un equipo que está peleando de la mitad para abajo".

Por último, Zamorano se refirió al fichaje de Alexis Sánchez en el CF Montreal de Canadá. "Creo que Alexis llevaba mucho tiempo en Europa y quería cambiar de aires. A la MLS han llegado grandes jugadores, que han sido grandes en Europa y creo que Alexis quería una liga un poco menos competitiva, también cómoda para él y su familia. Lo importante es que no pierda ese espíritu ganador que tiene Alexis", cerró.

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