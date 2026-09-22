Audax Italiano y Colo-Colo no se sacaron ventajas y dejan abierta la llave por la Copa Chile

Con escaso público en las tribunas del estadio Nacional, Colo-Colo y Audax Italiano inauguraron su serie de octavos de final de Copa Chile con un pobrísimo empate sin goles que dejó completamente abierta la serie.

La llave tenía la particularidad que se desarrollaría íntegramente en el principal coliseo del país debido a conciertos tanto en el Bicentenario de La Florida como en el Monumental que dejaron ambas canchas con un importante desgaste.

En lo futbolístico, mientras el dueño de casa, mirando de reojo la lucha por mantener la categoría en la Liga de Primera, propuso un once alternativo, el "Cacique" apostó por lo mejor que tenía en un contexto de varias ausencias por lesión o citaciones a selecciones.

Tal como sucedió hace unas semanas cuando se enfrentaron por el Campeonato Nacional, el cuadro popular tomó el control del partido desde el primer minuto pero con la diferencia de que el elenco de colonia se cerró mejor y contó con una actuación excluyente del portero Tomás Ahumada.

El cancerbero de 25 años brilló con cuatro grandes intervenciones (7', 40', 45+1' y 45+2') para dar oxígeno a los pupilos de Patricio Graff, que tuvieron como única aproximación un disparo de Favian Loyola (13') que manoteó Eduardo Villanueva, titular ante la lesión de Gabriel Maureira y la convocatoria de Vozinha para jugar con Cabo Verde.

Aunque la visita mantuvo la intensidad para el complemento, los floridanos, impulsados por los cambios de su entrenador, tibiamente se fueron animando un poco más sobre terreno adversario y exigieron al guardameta contrario con una volea de Óliver Rojas (65').

La escuadra dirigida por Fernando Ortiz recuperó el dominio del pleito y aunque por ratos asfixió a un conjunto itálico que no volvió a aproximarse al golero Villanueva, no le alcanzó para poner en peligro al arquero Ahumada, firmando un pobre empate, el tercero en línea para el combinado de Macul entre sus dos competencias.

Cabe señalar que Colo-Colo y Audax Italiano volverán a verse las caras este viernes a las 20:00 horas, buscando un lugar en los cuartos de final.

FICHA DEL PARTIDO

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Óliver Rojas, Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Marco Collao, Bryan Soto (César Pinares, 45'); Favian Loyola (Paolo Guajardo, 45'), Ariel Uribe (Giovani Chiaverano, 66'), Michael Vadulli (Raimundo Rebolledo, 82'); Damián Pizarro (Franco Troyansky, 72'). (DT: Patricio Graff)

Colo-Colo

Eduardo Villanueva, Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández (Pierre Allende, 79'), Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant (Gedeón Díaz, 79'), Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero (Marcos Bolados, 66'), Javier Correa. (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: José Cabero

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA