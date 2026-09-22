Coquimbo Unido derrota a Cobreloa en la Copa Chile y amarga el debut de Mario Salas

Mario Salas tuvo un amargo debut en la banca de Cobreloa, cuadro que cayó por 1-2 ante Coquimbo en el estadio Zorros del Desierto, en el duelo de ida por los octavos de final de Copa Chile.

Calameños y "piratas" animaron un entretenido encuentro desde la primera mitad, donde ambos tuvieron claras chances para haberse puesto en ventaja pero el gol no llegó.

Sin embargo, todo cambió en el complemento. En momentos en los cuales el dueño de casa estaba siendo superior, Sebastián Cabrera abrió la cuenta para los "filibusteros" con un tiro colocado que sorprendió al portero Diego Tapia (64').

Los locales se recuperaron con un tanto del juvenil Camilo Orellana tras un centro rasante desde el sector derecho (70'). Sin embargo, en los últimos pasajes del cotejo, el debutante Ythans Blanco de apenas 17 años sentenció el triunfo para el elenco aurinegro.

Ambos equipos volverán a verse las caras recién el miércoles 7 de octubre por la revancha en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso,

En el intertanto, Cobreloa disputará este sábado ante Santiago Wanderers un compromiso clave en la disputa por el título de la Liga de Ascenso y posteriormente, se verá las caras con Deportes Temuco (sábado 3), mientras que Coquimbo Unido estará libre.

PURANOTICIA