D. Puerto Montt vence a Ñublense y toma ventaja en la llave de ida de octavos de Copa Chile

Deportes Puerto Montt dio el vamos a los octavos de final de Copa Chile con una sólida victoria por 2-0 sobre Ñublense en el estadio Chinquihue, tomando una ventaja en la llave.

El cuadro chillanejo fue amplio dominador de las acciones en el primer tiempo y transformó en figura al portero local Luis Ureta, gran responsable de mantener el cero en su arco.

En la segunda mitad, el dueño de casa se animó un poco más y sorpresivamente abrió la cuenta en el minuto 64', luego de una volea de Alexis Sabella tras un centro de Kevin Egaña desde la izquierda.

La visita acusó el golpe y esto fue aprovechado por los "Hijos del Temporal", que aumentaron las cifras en el 72' por medio de Jason Flores, quien picó la pelota ante la salida del guardameta Nicola Pérez.

Los "diablos rojos" buscaron desesperadamente el tanto que los devolviera al partido, pero el elenco albiverde se mantuvo firme en el fondo para la ventaja hasta el pitido del árbitro.

Cabe señalar que la revancha se disputará este sábado a las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

(Imagen: @DPMChile)

PURANOTICIA