Zamorano entregó detalles de cuando casi llegó a Boca: "Macri me puso un cheque en blanco"

Uno de los mejores futbolistas que entregó la historia a Chile fue Iván Zamorano, quien jugó en dos de los clubes más importantes de Europa, como el Real Madrid y el Inter de Milán.

Pero el ex goleador y capitán de la Selección chilena pudo haber sumado uno de los más poderosos de Sudamérica, como es Boca Juniors de Argentina.

Es que el propio "Bam Bam" contó que antes de fichar en el América de México estuvo cerca de arribar al conjunto xeneize, lo cual finalmente no se concretó.

"Yo ya tenía un acuerdo de palabra con el América. Y vino Boca, vino (Mauricio) Macri, y me presentó el proyecto que tenía, y me dijo: 'Iván, tú tienes las características para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca'", reveló el otrora atacante en una entrevista con DAZN España.

"Me sacó un papel en blanco y me dijo: ‘ponle la cifra que tú quieras’. Pero yo tenía un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa. Agradezco que un equipo tan grande como Boca me buscara", añadió.

Por último, Zamorano agregó: "Me acuerdo que estaban Cruz Azul y Boca. Y venían todos los jugadores de Boca a hablarme y me decían: ‘¿Por qué no te quisiste venir con nosotros?'".

