La prensa española pierde la paciencia con Alexis: del héroe del derbi a las dudas por su presente

Se terminó la paz entre la prensa española y el delantero nacional Alexis, quien recibió algunos cuestionamientos por su actuación de este domingo en el empate a uno entre Sevilla y Rayo Vallecano, duelo donde el tocopillano participó en un par de acciones de peligro y jugó poco más de una hora.

El Correo de Andalucía fue particularmente crítico y aseguró que el "Niño Maravilla" estuvo "inoperante. La motivación del derbi desapareció y volvió a mostrar la cara que lleva ofreciendo toda la temporada. Está en el ocaso de su carrera y es un jugador que puede dar pinceladas, pero igual no fue la mejor decisión que comenzara de inicio".

El Desmarque se sumó y subrayó que "su gol al Betis no debe nublar la realidad. Hoy no le aportó nada al equipo. Sin frescura ni acierto con el balón en los pies. Perdió el 50% de los pases en campo rival. Increíble. Dos disparos y ambos bloqueados por un rival".

Un poco menos drástico fue El Pespunte. "No fue un mal partido, pero le costó entrar en contacto con el balón y ser protagonista en el juego. Fue sustituido por Ejuke", señalaron junto con calificar el desempeño del chileno como "discreto".

Por su parte, el medio partidario El Sevillista detalló que "el futbolista chileno intentó ofrecer cosas diferentes a equipo en ataque, pero no consiguió los objetivos. Fue sustituido en el minuto 66 de juego".

En tanto, Estadio Deportivo valoró que "por detrás de Akor, su movilidad favoreció los espacios para el delantero, a la par que resultó indetectable en ocasiones, si bien su participación resultó guadianesca (intermitente)''.

