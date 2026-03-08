La prensa española lapida a Pellegrini tras caer con Getafe: cuestionan su “revolución” antes de la Europa League

Las explicaciones que dio Manuel Pellegrini en conferencia de prensa no amortiguaron la molestia de la prensa española, la cual se mostró sumamente crítica por la formación que probó el "Ingeniero" en la derrota por 2-0 ante Getafe, último test antes del choque con Panathinaikos por Europa League.

"La revolución en el once no se tradujo en un Betis con las piernas más sueltas, más enérgico y con la actitud necesaria para ganar este tipo de partidos. Varias de las apuestas que hizo le dejaron claro por qué siempre pone a los mismo. (...) Además de creación le falta solidez defensiva. Hoy, un partido de 0-0, lo perdió por una mala defensa de un saque de banda, otro 'balón parado', y por una acción en la que Valles midió mal", indicaron desde El Correo de Andalucía.

Por su parte, Estadio Deportivo le recriminó al "Ingeniero" que "configuró el partido pensando en la Europa League y, con 2-0 en el marcador, quiso remover el once en busca de una reacción que no llegó. Se equivocó con el planteamiento y cuando quiso reaccionar se quedó sin tiempo".

El Desmarque se mantuvo en la misma línea y remarcó que "el Real Betis tiró a la basura -otra vez- la oportunidad de amarrar la quinta plaza y agrandar su distancia con el Celta de Vigo, que en siete días visita La Cartuja. Pellegrini dilapidó las opciones de su equipo con hasta siete cambios, todos ellos sin regularidad desde hace meses".

Asimismo, apuntó que "los verdiblancos se vieron superados por los de Bordalás, quien detectó a las mil maravillas las virtudes del rival y le dio un repaso táctico a su homólogo en el banquillo".

PURANOTICIA