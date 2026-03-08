Matías Fernández revela que no valoró su histórico premio al Mejor de América en 2006: “Ni siquiera fui a buscarlo”

El ex seleccionado nacional Matías Fernández hizo una sorpresiva revelación con respecto al premio que recibió en 2006 como Mejor Futbolista de América gracias a una temporada consagratoria que no solo le permitió levantar dos títulos con Colo Colo y alcanzar la final de la Copa Sudamericana, sino que además le sirvió para ser vendido al Villarreal.

En conversación con radio Cooperativa, el ex volante admitió que "en ese momento no le tomé el valor que tenía. Estaba preocupado de jugar y creo que ahora con el tiempo uno le toma el valor a lo que realmente significa haber conseguido ese premio. Es una bendición de Dios, algo que ahora valoro mucho".

Sobre esta misma línea, "Matigol" explicó que "en el momento yo creo que no lo valoré tanto puesto que me habían vendido a Villarreal. Me acuerdo que no fui a buscar el premio, así que después tuvimos que ponernos de acuerdo para que me lo entregaran".

Por otra parte, el campeó de América en 2015 admitió que pese a o analizar los partidos actuales, sigue atento a la campaña del Cacique. "Colo Colo es Colo Colo y siempre compite. Yo creo que tiene grandes jugadores, así que espero que haga una gran campaña. A Arturo Vidal le deseo lo mejor, es mi amigo, así que espero que rinda y que cada día rinda mejor", sostuvo,.

Con respecto a sus proyectos tras dejar la actividad, el mundialista con la Roja afirmó que "me gusta la formación. Hice el curso de entrenador y me gusta. Tenemos escuelas de fútbol y a lo mejor más adelante empezar en la formación puede ser una linda etapa".

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de trabajar en las series menores del elenco albo, Fernández indicó que "me han invitado a varios lugares, así que cada vez que puedo aportar trato de hacerlo. Uno está abierto para poder aportar lo que uno pueda entregar con su experiencia, así que espero que si se abren instancias, uno está a disposición".

PURANOTICIA