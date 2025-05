Zaldivia palpita el "partido clave" ante Estudiantes para avanzar en Libertadores: "Si ganamos tenemos grandes chances"

Universidad de Chile volverá a la acción por la Copa Libertadores este miércoles, cuando reciba a Estudiantes de La Plata a las 20:00 horas en el estadio Nacional, en busca de un triunfo que le permita ir encaminando una clasificación a los octavos de final del torneo continental.

Los azules vienen con la confianza a tope, luego de la agónica victoria en el clásico ante Universidad Católica, aunque no tendrán mucho tiempo de descanso, como lo resaltó el defensa Matías Zaldivia.

"Es difícil, pero ya terminamos de analizar el partido con Católica y es todo muy rápido, dar vuelta la página. El miércoles tenemos un partido clave en la clasificación por Libertadores, si ganamos tenemos grandes chances. Estábamos un poco cansados, pero ya estamos de lleno para hacer un gran partido el miércoles", reconoció el zaguero en conferencia de prensa.

"Hoy estoy cansadísimo, pero quedan dos días y vamos a llegar muy bien. El equipo ya se acostumbró a jugar cada cuatro días. No es lo ideal tener un clásico antes de este partido, pero el plantel está preparado", añadió el argentino nacionalizado chileno.

Además, valoró el haber podido probar el nuevo césped híbrido del estadio Nacional: "A veces los controles se te van más largos, la cancha es algo más rápida, los pases se van un poco más. Es importante acostumbrarse, fue bueno tener un partido antes del de Estudiantes para ir agarrando ritmo a la cancha. Cuando le agarremos bien la mano, nos va a venir muy bien".

Sobre el cotejo ante el elenco argentino, Zaldivia enfatizó que no se pueden confiar de la mala racha a nivel local en que llega el rival: "Sabemos que no vienen pasando un buen momento en la liga, pero tienen individualidades muy buenas. Tienen uno de los mejores planteles de Argentina hoy en día, no hay que dejarse llevar por su último resultado. Sabemos que eran candidatos a ganar el grupo, hay que tener la mente fría, sabiendo que si ganamos, tenemos grandes chances de clasificar".

Respecto a la motivación con la que llegan tras ganar el clásico universitario a la UC, sostuvo que "sabíamos que ganando el sábado nos daría un envión para el miércoles. Este triunfo además nos permitió acomodarnos en la tabla, pero la cabeza está puesta en Libertadores, va a ser un partido durísimo como el que fue en La Plata".

Por último, Zaldivia se refirió a la posible ausencia de que Charles Aránguiz ante el conjunto "Pincharrata": "Si no llega a jugar, lo vamos a sentir porque es un jugador importantísimo, pero tenemos un plantel con grandes jugadores fuera en el medio, como Montes o Altamirano. Charles representa muchísimo para nosotros y el rival, pero si alguien tiene que reemplazarlo, lo hará de gran manera".

PURANOTICIA