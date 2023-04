Zaldivia contó el porqué de su traspaso de Colo Colo a la Universidad de Chile

A través de una conversación con el canal ESPN Chile, Matías Zaldivia, el zaguero que generó uno de los traspasos más polémicos del último tiempo en el fútbol nacional, comentó sus motivos, su llegada y presente en la Universidad de Chile.

Tras su no renovación por parte de la dirigencia alba, el jugador nacionalizado chileno sintió que su valoración en la escuadra era importante: "El desafío me gustó mucho. Me gustó porque me llamó el técnico y el Director Deportivo, ambos me hicieron sentir importante, eso era lo que yo estaba buscando”, explicó.

Sobre su llegada, sabe que su recibimiento no iba a ser fácil por parte de la afición pero ha mejorado al pasar los meses desde su arribo: “Actualmente estoy muy cómodo. Los primeros meses fueron difíciles, pero yo sabía que si rendía en la cancha y mostraba mi compromiso con el club me iba a ganar el respeto de los hinchas”, comentó.

Nuevamente el central recalcó el reto que le proponía poder cambiar de aires a su equipo rival, a pesar de ello, también le preocupó la confianza de sus cercanos en su nueva elección de club:

“Tenía otras opciones, pero lo conversé con mi familia ya que son mucho más consumidores de las redes sociales, entonces yo quería tener la seguridad y la tranquilidad de que ellos estuvieran bien con la decisión que iba a tomar. El desafío me motivaba muchísimo para resurgir y retomar mi nivel”, argumentó.

